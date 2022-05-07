Yerde bulduğu Türk bayrağını temizleyip, tabelaya astı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da belediyenin temizlik görevlisi, yerde bulduğu Türk bayrağını temizleyip, bilgi tabelasına tutturduğu sopaya astı. Bu anlar, yoldaki sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Kepez ilçesi 75'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi, bulvarda temizlik yaptığı sırada, yerde kirlenmiş halde bulduğu Türk bayrağını alarak temizledi. Bilgi tabelasına sopa takan görevli, daha sonra iple bayrağı bağladı. Temizlik görevlisinin bu anları, yoldan geçen sürücü tarafından anbean kaydedildi. Sürücünün alkışladığı temizlik görevlisi, elini kaldırıp selam verdikten sonra işine devam etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-05-07 15:06:52
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