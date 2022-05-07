Karayolu Trafik Güvenliği Günü’nde 3 araç sürücüsüne çiçek ve plaket verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karayolu Trafik Güvenliği Günü’nde 3 araç sürücüsüne çiçek ve plaket verildi

İHA

Karayolu Trafik Güvenliği Günü’nde 3 araç sürücüsüne çiçek ve plaket verildi

Karayolu Trafik Güvenliği Günü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlik bünyesinde Okul servis şoförü olan ve yıl boyunca yapılan denetimlerde hiçbir eksiği bulunmayıp, tüm eğitimlere de eksiksiz katılan 3 sürücüye güvenli araç ve yol kullanımı nedeniyle Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir tarafından plaket ve çiçek tektim edildi.

Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir, Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin hazır bulunduğu etkinlikte, açılan stant da trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapılırken, broşür, kitap ve araç kokusu gibi materyaller dağıtıldı. Ayrıca, trafik yoğunluğunun olduğu cadde, sokak ve yollara uyarıcı afişlerin asıldı. Kutlamaların son bölümünde 3 sürücüye güvenli araç ve yol kullanımı nedeniyle Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir tarafından plaket ve hediyeler verildi.
Trafik Haftası kutlamasının ardından, Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir, Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç Manavgat Irmak Kenarında vatandaşlarla sohbet edip, çocuklarla top oynadı
Konuyla ilgili yapılan açıklamada vatandaşların özellikle de öğrencilerin trafik konusunda bilinçlenmelerinin sağlanması amacıyla çeşitli denetim ve seminerlerin gerçekleştirildiği belirtilerek “Hacıobası Yol Kontrol Noktasında 2020 yılından bu yana 3200 şoför ve yol kullanıcısına Trafik güvenliği çerçevesinde hız, emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanımı, yaya önceliği, uykusuz yorgun yola çıkmama, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve kask kullanımı konusunda seminer ve eğitim verilmiştir. Okullarda 6 binbin 500 öğrenciye aynı konularda seminer verilmiş, 780 okul servis aracı kontrol edilmiştir. Denetim ve seminer ve eğitimlere devam edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
YEREL HABERLER Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Kaş’ta “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik” uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Kaş’ta “Yayalar için 5 adımda güvenli trafik” ...
Dere yatağından geçmeye çalışırken suların ortasında kaldı Yükselen su debisi sonrası dere yatağında mahsur kalan vatandaş kepçe yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Dere yatağından geçmeye çalışırken suların ortasında ...
Yerde bulduğu Türk bayrağını temizleyip, tabelaya astı
YEREL HABERLER Yerde bulduğu Türk bayrağını temizleyip, tabelaya ...
Anneler Günü için Rusya ve Ukrayna dahil 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihracatı
YEREL HABERLER Anneler Günü için Rusya ve Ukrayna dahil 33 ülkeye 70 ...
Çevreci çift mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER Çevreci çift mezarları başında anıldı
İsviçre uyruklu yolcunun çantasından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER İsviçre uyruklu yolcunun çantasından uyuşturucu çıktı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
14 ülkeden 529 bisikletçi Antalya’da buluşuyor Kemer, eşsiz coğrafyası ile bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER 14 ülkeden 529 bisikletçi Antalya’da buluşuyor Kemer, ...
ATV kazasında Fransız anne ve kız ölümden döndü Tekeri çıkıp takla atan ATV'deki anne kız yaralandı
YEREL HABERLER ATV kazasında Fransız anne ve kız ölümden ...
Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki İsveçli kızdan sevindirici haber Kaybolduktan bir gün sonra sahilde bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki İsveçli kızdan ...
Gran Fondo Antalya 2022'nin basın toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gran Fondo Antalya 2022'nin basın toplantısı yapıldı
Antalya’da kumar oynayan 140 şahsa 254 bin TL ceza
YEREL HABERLER Antalya’da kumar oynayan 140 şahsa 254 bin TL ceza
Restoranda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Restoranda çıkan yangın korkuttu
Boşanma delili; köpük partisi fotoğrafı
YEREL HABERLER Boşanma delili; köpük partisi fotoğrafı
Antalya'da yayalar kırmızı çizgi Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Antalya protokolü, yaya ve sürücüleri bilgilendirdi
YEREL HABERLER Antalya'da yayalar kırmızı çizgi Trafik Haftası ...
Muratpaşa Belediyespor'da yeni transferler
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor'da yeni transferler
Antik kentin kaktüslerine 'aşk' tahribatı
YEREL HABERLER Antik kentin kaktüslerine 'aşk' tahribatı
Başkan Böcek: "Toroslardan tüten dumanı Antalya'dan dünyaya yayıyoruz" Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek: "Yörüklük, bir ırk, mezhep değil, bir kültürdür" "Ne mutlu bize ki Toroslarda tüten bu dumanı şimdi Antalya’dan tüm dünyaya yayıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Böcek: "Toroslardan tüten dumanı Antalya'dan ...
Davutoğlu: Her opsiyona açığız (2)
YEREL HABERLER Davutoğlu: Her opsiyona açığız (2)
Kalıcı oje uygulamalarında tırnak mantarına dikkat Merdiven altı uygulamalar sağlığı tehdit ediyor
YEREL HABERLER Kalıcı oje uygulamalarında tırnak mantarına ...
Davutoğlu: Her opsiyona açığız
YEREL HABERLER Davutoğlu: Her opsiyona açığız
Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran şahıs ...
Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı
YEREL HABERLER Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.