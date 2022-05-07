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CHP'li Özel: Meclis'te, kira artışına araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz

DHA

CHP'li Özel: Meclis'te, kira artışına araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz


Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Meclis açıldıktan sonra parti olarak tüm siyasi partilere artan kiralar, bu kiraların yarattığı sorunlar ve mülk sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan sorunların tespit edilmesi ve hakkaniyetli çözüm getirilmesine yönelik önerilerin tartışılacağı araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz" dedi. 
CHP Grup Başkan Vekili Özel, bir dizi program için Antalya'ya geldi. CHP Antalya İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Özel, gündeme dair soruları yanıtladı. Toplantıya CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Çetin Osman Budak, Aydın Özer ve Rafet Zeybek ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.
RusyaUkrayna Savaşı sonrası turizm kentlerinde kiralık ve satılık ev fiyatlarındaki fahiş artışa Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerileri olduğunu açıklayan Özel, "Özellikle sahil yörelerinde Rusya ve Ukrayna'dan gelen uzun süren kiralamanın yarattığı konut stokundaki düşüş ve aşırı yönelme 5-6-7 kata varan kira artışlarını gündeme getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun ev sahipleri ile kiracılar arasında bir gerilim ve tartışma alanına çoktan dönüştüğünü, bunun infial yarattığını gözlemliyoruz. Meclis açıldıktan sonra parti olarak grup önerisiyle tüm siyasi partilere Meclis'te artan kiralar, bu kiraların yarattığı sorunlar ve mülk sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan sorunların tespit edilmesi ve hakkaniyetli çözüm getirilmesine yönelik önerilerin tartışılacağı Meclis araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz" dedi. 
Antalya'da dün başlayan 'Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nin açılışına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gelmemesine de değinen Özel, "Genel başkanımızın resmi bir programı var. Bir de taslak programı vardır. Kendisi de Yörük Festivali'ne katılmak istiyordu ancak genel başkanın programı, resmi programa dönüşülüp duyurulmaksızın, kesinleşmiş olmuyor. Genel başkanımızın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pek çok projesine il başkanlığımızın düzenlemiş olduğu pek çok programa etkinliğe, Türkiye'deki pek çok belediye gibi ama Antalya üzerine biraz daha sakınarak eğildiğini hepiniz biliyorsunuz. Bundan sonraki günlerde birlikte olunacak. Zaten genel başkanımızın olmadığı yerde genel başkanımızı il başkanlarımız temsil ediyor. Dün il başkanımız ve milletvekillerimiz katıldı. Bu noktada herhangi bir sorun varmış gibi aramaya gerek yok ama ben sizlere genel başkanımızın genel merkez tarafından paylaşılan resmi programını takip etmenizi öneririm" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-05-07 16:57:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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