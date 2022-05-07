300 TL’lik kozmetik ürününü çalan şüpheliyi çalışanların dikkati yakalattı

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Antalya’da bir kozmetik firmasından 300 TL’lik ürün alıp çıkan şüpheli, çalışanların dikkati ile yakalandı.

Olay, Alanya ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kozmetik ürünler satan işletmeye bir şahıs alışveriş yapmadan çıktı. Firma çalışanları şüphe üzerine şahsın peşinde giderek uygulama yapan trafik polislerinden yardım istedi. Şahsın üst aramasını yapan polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 300 TL olan ürünleri çaldığı tespit edildi. Asayiş ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle hırsızlık şüphelisi şahıs gözaltına alındı.

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