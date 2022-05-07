Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Antalya’da boşanma aşamasındaki eşinin yanına gelerek tartışan adam eşini sol kaçla baldırından bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2304 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet F. E.(38) boşanma aşamasında olduğu eşi Gülşen S.E. (29) ile konuşmak için adrese geldi. İkili arasında bir süre sonra tartışma yaşanarak kavgaya dönüştü. Bu sırada öfkeli adam yanında bulunan bıçak ile eşini sol kalça baldırından bıçakladıktan sonra evden kaçarak uzaklaştı.

Acı içerisinde kalan kadın bağırarak komşularından yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın Kepez Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için mahallede ve kaçabileceği adreslerde arama çalışması başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.