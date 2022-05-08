Manavgat’ta hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhammet K.’nın kullandığı 07 L 8588 plakalı hafif ticari araç ile Cengiz Y.’nin kullandığı 07 ATL 921 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Cengiz Y., 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.