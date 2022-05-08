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Antalyaspor, Konyaspor maçına rekor için çıkacak

DHA

Antalyaspor, Konyaspor maçına rekor için çıkacak


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak olan Fraport TAV Antalyaspor, 55 yıllık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.
Süper Lig'in 36'ncı haftasının kapanış maçında yarın saat 20.00'de sahasında Konyaspor'u konuk edecek olan Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Futbol sorumlusu Nuri Şahin, antrenmanlarda mücadelenin önemine dikkat çekerken, futbolcuları sık sık neler yapmaları gerektiği konusunda uyardı. Antalyaspor, Konyaspor maçında puan ya da puanlar alması halinde yenilmezlik serisini 14 maça çıkartarak 55 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig maçlarında en uzun yenilmezlik serisini yakalamış olacak.
SÜPER LİG'DE 22, TOPLAMDA 48'İNCİ RANDEVU
Konyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor toplamda 47 kez karşı karşıya geldi. Antalyaspor bu maçlarda 12 galibiyet, 16 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 21 kez karşılaşırken, kırmızı beyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. 47 maç sonunda Antalyaspor, Konyaspor'a 35 gol atma başarısı gösterirken, yeşil-beyazlı takım ise 42 golle karşılık verdi.
ANTALYASPOR EVİNDE ÜSTÜN
İki takım arasındaki mücadelelerin 22'si TFF 2'nci Lig, 2'si Türkiye Kupası, 2'si hazırlık maçı ve 21'i Süper Lig karşılaşması olarak tarihteki yerini aldı. İki takım Antalya'da toplamda 20 kez karşılaştı. Fraport TAV Antalyaspor sahasında oynadığı maçlarda rakibine karşı 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Sezonun ilk devresinde Konya'da oynanan Süper Lig maçını yeşil-beyazlı takım 1-0 kazandı.
AKDENİZ EKİBİNDE 2 SAKAT, 4 SINIRDA OYUNCU VAR
Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Konyaspor maçında Admir Mehmedi, Harun Alpsoy sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı atlatan kaptan Hakan Özmert ve Ufuk Akyol'un, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde forma giymesi bekleniyor. Akdeniz temsilcisinde Fredy, Naldo, Hakan Özmert ve Fernando, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.
Antalyaspor ile Konyaspor arasında pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak.
DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-05-08 13:09:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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