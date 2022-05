Genç iletişimcilerin ilk dersi Fahrettin Altun'dan

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Antalya'da düzenlenen Uluslararası Genç İletişimciler (Stratcom Youth) Forumu'nun açılış dersini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun verdi. Altun, genç iletişimcilere 'Türkiye İletişim Modeli'ni anlattı.

Geçen yıl aralık ayında dünya çapında uzmanları ve üst düzey yetkilileri bir araya getiren 'Stratcom Summit: Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin yan etkinlikleri arasında yer alan 'Uluslararası Genç İletişimciler Forumu', ilk kez düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 6-11 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek forumun açılışı yapıldı. Açılışa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, medya kurum yöneticileri ve çok sayıda genç iletişimci katıldı. 13 ülkeden ve 42 üniversiteden 100'ün üzerinde iletişim fakültesi öğrencisinin bir araya geldiği forumda, gençlerin iletişim alanının uzman isimleriyle buluşturulması, öğrencilerin mesleki alandaki teorik ve pratik bilgilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca forumda, stratejik iletişimden görsel tasarıma, savaş muhabirliğinden dijital medyaya, kurumsal iletişimden hikaye anlatıcılığına kadar iletişim alanında öne çıkan konu başlıklarında eğitimler, atölyeler ve paneller yapılacak.

'ANTALYA ULUSLARARASI İLETİŞİM MERKEZİNE DÖNÜŞECEK'

Doğu Rüzgarı grubunun müzik dinletisinin ardından açılış dersini veren Fahrettin Altun, genç iletişimcilere 'Türkiye İletişim Modeli'ni anlattı. Altun, Stratcom Youht Forumu'nun daha da güçlenerek, kurumsallaşarak yoluna devam edeceğini belirtti. Aralık ayında İstanbul'da yapılan toplantıda İstanbul'u uluslararası iletişim merkezi haline getirmek istediklerini söylediğini belirten Altun, "Fakat Antalya Diplomasi Forumu, Antalya'yı çok ciddi anlamda, son dönemde diplomasinin merkezini uluslararası siyasetin merkezine yerleştirdi. Bugün de görüyorum ki; uluslararası iletişim alanında da gençlerin varlığıyla da inşallah Antalya da bir uluslararası iletişim merkezine dönüşecek" dedi.

'ÇOK CİDDİ MÜCADELEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yaptığı projeleri anlatan Altun, Türkiye İletişim Modeli'ni kurumsallaştırma çalışmalarını paylaştı. Geçmişteki süreci anlatan Altun, tarihin uluslararası mücadele, savaşlarla, kaosla, belirsizliklerle çatışmalarla varlığını sürdürmeye devam ettiğini, belirsizliklerin hakim olduğu bir çağda olunduğunu anlattı. Fahrettin Altun, "Özellikle iletişimcileri ilgilendiren bir başka meydan okuma ise hakikatin değersizleştirilmesidir. Yalan endüstrisinin egemen olmaya başlaması ve yalanla hakikat arasındaki sınır çizgisinin kaybolmaya başlamasıdır. Doğru ve yalan arasındaki kıymetli çizginin ortadan kalkması, hakikati değersizleştiren bir olaydır. Bu da esas itibarıyla uğruna mücadele edeceğimiz değerleri erozyona uğratan bir durumdur. Uluslararası alanda çok ciddi iktidar, güç mücadelesinin de devam ettiğini gösteriyor. Çok ciddi mücadeleyle karşı karşıyayız" diye konuştu.

'TÜRKİYE SON 20 YILDIR CİDDİ MÜCADELE VERİYOR'

Türkiye'nin son 20 yıldır ciddi bir mücadele verdiğini aktaran Altun, "Hem var oluş hem de büyüme mücadelesi. Türkiye uluslararası alandaki bağımlılık düzenine meydan okumaya yönelik bir güçlü imtihandadır. 20 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğini yaptığı siyasi vizyonun merkezinde, Türkiye'yi batılı bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır. Güçlü liderlik, istikrarlı devlet yönetimi esas itibarıyla son 20 yılda ciddi kazanım elde etmemizi sağlamış ve Türkiye'nin batılı bağımlılık düzenine karşı özerkleşmesini, özgürleşmesini belirlemiştir" ifadelerini kullandı.

'SURİYE KRİZİ TAM ANLAMIYLA ÇÖZÜLEMEDİ'

Türkiye'nin etkin bir bölgesel güce dönüştüğünü anlatan Altun, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı hatırlatarak "Diplomasi çabası, bu krizin çözümünü hedeflemekteydi. Çünkü savaş kan, gözyaşı, acı, sürgün ve göç demektir. Bölgemizde bunun birçoğunu daha önce yaşadık. Bizim Suriye krizinin çözümüne yönelik verdiğimiz gayret, yürüttüğümüz çaba ve ne yazık ki; bu çabayı tek başımıza yürütmek zorunda kalışımız, sorunun çözümünü bulamadı. Elimizden geldiğince daha az kan akması için gayret ettik. Sorunun çözümü için elimizden geleni gerçekleştirmeye çalıştık. Dibimizde terör koridorunun oluşmasına engel olduk. Ama Suriye krizi tam anlamıyla çözülemedi. Orada vekalet savaşı yürütülüyordu. Bu süreçte rolü olan faktörler, Suriye krizinin çözümü noktasında gerçek anlamda bir şey yapmadı. Türkiye çok açık ve net bir şekilde bu krizin çözümü için elinden geleni yaptı. Ve aynı zamanda bütün uluslararası platformlarda bu krizin çözümü için yoğun diplomasi faaliyeti yürüttü. Fakat karşılık bulamadı. Suriye krizine eğer vakti zamanında müdahale yapılmış olsaydı; ne milyonlarca insan hayatını kaybedecek, ne milyonlarca insan yerinden olacaktı. Müdahalede bulunulmadığı için de acı tabloyla karşı karşıya kaldık" dedi.

'SOSYAL MEDYAYLA CİDDİ BİR MÜCADELE VERİYORUZ'

Sosyal medya ile ilgili de konuşan Fahrettin Altun, "Dezenformasyonla mücadele ediyoruz. Bu noktada esas itibarıyla her şeyden önce sosyal medyayla ciddi bir mücadele veriyoruz. Çünkü sosyal medya sadece bir platform değil; sosyal medya şirketleri tarafsız hakem kurulunda çeşitli kullanıcılara platform sağlayan unsurlar değil. Kendini siyaset üstü tanımlayan, siyasete istedikleri gibi müdahale edeceklerini düşünen aslında vesayet unsurlarıdır. Bir taraftan hem sosyal medya şirketlerinin kendi yöntemlerini hem de sosyal medya içerisinde örgütlenen dezenformatif kampanya yürütücüleriyle mücadele etmekteyiz. Yalan haberlere karşı mücadele veriyoruz. Manipülasyonları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu süreçte 7/24 dezenformasyonlarını tespit etmek ve doğrulama çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

'MADE IN TÜRKİYE' İFADESİNİ KULLANIN

Yeni iletişim dili olarak 'Made in Turkey' yerine 'Made in Türkiye' ifadesinin kullanılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Altun, bu doğrultuda bir dizi kampanya düzenlediklerini söyledi. Devlette söylem birliğinin 'daha güçlü bir devlet' olma noktasında katkı sunduğunu ve bu çerçevede ortak söylem oluşturma sürecine katkıda bulunmaya çalıştıklarını vurgulayan Fahrettin Altun, "Türkiye İletişim Modeli, genç iletişimcilerin katkılarıyla güçlenecek. Türkiye'nin yeni iletişim modelini hep birlikte inşa edeceğiz, bu kalıcı olacak" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un konuşmasının ardından öğrencilere katılım sertifikası verildi ve aile fotoğrafı çekildi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-05-08 15:38:34



