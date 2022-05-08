Başkan Böcek: “Antalya Yörük başkenti olacak”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Yörük Türkmen Festivali üçüncü gününde de etkinliklerle devam ediyor. Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek Yörük festivali hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, “Antalya’yı Yörüklüğün başkenti ilan edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali üçüncü gününe de renkli ve heyecanlı gösterilerle başladı. Savaş oyunları, Türk Dünyasından Halk Oyunları, Aşık Atışmaları, Orta Asya Türk Müzikleri, Atlı Okçuluk Gösterileri, Yöresel Sanatçılar, Kaşkay Türküleri konserleri ile şölen havasında geçen Yörük festivali vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.



“Hayalimi gerçekleştirdim”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sık sık festival alanında çadırları ziyaret ediyor. Başkan Böcek üç gün süren festivali değerlendirerek, bu etkinliği hayat ettiğini ve hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, “Tarih hayal edenleri değil, hayallerini gerçekleştirenleri yazar. Ben bir Yörük çocuğuyum. Yayık ayranı da dövmeyi de biliriz. Rahmetli anneme de hep yardım ederdim. Çok eski günlere gittim. Duygulandım. Festivalimiz çok güzel geçiyor. Dolu dolu geçiyor. Yurt içinden yurt dışından katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Türki Cumhuriyetlerimiz de dahil olmak üzere burada hep birlikte kardeşlerimizle buluştuk” dedi.



“Antalya Yörük başkenti olacak”

Festival çerçevesinde ilgili üniversitelerden gelen 98 akademisyenin Yörük kültür Çalıştayı düzenlediğini belirten Başkan Böcek, Antalya’yı Yörüklüğün başkenti ilan edeceklerini, konuyla ilgili girişim yapıldığını müjdeledi. Başkan Böcek bu çerçevede katkı koyan devlet büyüklerine büyükelçilerine, bakanlara, bakan yardımcılarına da teşekkür ederek, “Hep birlikte ortak bir noktada buluşacağız. Antalya’mızda bu Yörük Türkmen Festivalini geliştirerek devam edeceğiz. Dünya Türk Topluluğu Türk vatandaşlarımızla Yörük dostlarımızla hep birlikte olacağız” diye konuştu.



“13 farklı sergi”

Yörük Festivali’nde ayrıca 3 gün boyunca 13 farklı sergi de düzenlendi. Kötekli Yörükleri Derneği “Yörük Kültürü Etnografya Sergisi”, Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi “Geleneksel Türk Enstrümanları Sergisi”, Ankara Atlı Okçuluk Spor Kulübü “Kadim Türk Savaş Teçhizatları ve Fotoğrafları Sergisi”, Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Antalya Azerbaycan Derneği “Hocalı Sergisi”, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı “Gagavuzya Fotoğraf Sergisi”, Yıldız Kalkan “Son Göçerler Sarıkeçililer Fotoğraf Sergisi”, Nuri Sezen “Yörük Kültürü Resim Sergisi”, Emekli Deniz Albay Sedat Akkuş “Piri Reis'in Kitabı Bahriyesinden Akdeniz Portolonları (Liman Haritaları) Sergisi”, Türk Ocakları “Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Sergisi”, Antalya Kültürel Miras Derneği “KIRKAMBAR Projesi Sergisi”, Antalya Kent Araştırmaları Merkezi “Arşivden Gün Işığına Antalya Fotoğrafları Sergisi”, Antalya Kent Araştırmaları Merkezi “Atatürk Antalya'da Sergisi” festival alanını ziyarete den vatandaşlar tarafından ilgiyle gezildi.



“Çalıştay düzenlendi”

3 gün süren festivalde Yörük kültürü bilimsel yönden de ele alındı. Uluslararası Yörük Türkmen Festivalinde 10 farklı ülkeden akademisyen ve sanatçıların katılımıyla Doç. Dr. Mehmet Sağ Küratörlüğünde Uluslararası Yörük Türkmen Resim Çalıştayı ve Sergisi düzenlendi. Türk Dünyası Meddahlık Geleneği ve Masal Anlatılıcığı Çalıştayı, Uluslararası Antalya Yörük ve Türklük Araştırmaları Bilim ve Sanat Kurultayı düzenlendi. Türk Dil Kurumu emekli Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Devlet Sanatçısı Dr. Mehmet Özbek, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Yeditepe Üniversitesi’nden Ahmet Taşağıl ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan Uluslararası Antalya Yörük ve Türklük Araştırmaları Bilim ve Sanat Kurultayı’nda onur konuğu olarak yer aldı.



“Başkan Böcek’e teşekkür”

Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca, Yörük Türkmen Boyları Dernek Başkanı Abdil Yıldırım ile festivale katılım sağlayan dernek ve federasyon temsilcileri imzaladıkları bildiri ile festival için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Bildiride, “Antalya Büyükşehir Belediyemizce 68 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Toyu Ülkemizde faaliyet gösteren Yörük Türkmen kültürüne hizmet eden konfederasyonlar, federasyonlar, derneklerimiz ile dünya genelinden gelen Türk Cumhuriyetlerini, Türk temsilcilerini bir araya getirmiştir. Bu toyun düzenlenmesini sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve ekibine konfederasyonlar, federasyonlar ve dernekler olarak teşekkür eder, devamını dileriz” denildi.

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