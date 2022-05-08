Başkan Böcek: “Antalya Yörük başkenti olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Böcek: “Antalya Yörük başkenti olacak”

İHA

Başkan Böcek: “Antalya Yörük başkenti olacak”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Yörük Türkmen Festivali üçüncü gününde de etkinliklerle devam ediyor. Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek Yörük festivali hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, “Antalya’yı Yörüklüğün başkenti ilan edeceğiz” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali üçüncü gününe de renkli ve heyecanlı gösterilerle başladı. Savaş oyunları, Türk Dünyasından Halk Oyunları, Aşık Atışmaları, Orta Asya Türk Müzikleri, Atlı Okçuluk Gösterileri, Yöresel Sanatçılar, Kaşkay Türküleri konserleri ile şölen havasında geçen Yörük festivali vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

“Hayalimi gerçekleştirdim”
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sık sık festival alanında çadırları ziyaret ediyor. Başkan Böcek üç gün süren festivali değerlendirerek, bu etkinliği hayat ettiğini ve hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, “Tarih hayal edenleri değil, hayallerini gerçekleştirenleri yazar. Ben bir Yörük çocuğuyum. Yayık ayranı da dövmeyi de biliriz. Rahmetli anneme de hep yardım ederdim. Çok eski günlere gittim. Duygulandım. Festivalimiz çok güzel geçiyor. Dolu dolu geçiyor. Yurt içinden yurt dışından katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Türki Cumhuriyetlerimiz de dahil olmak üzere burada hep birlikte kardeşlerimizle buluştuk” dedi.

“Antalya Yörük başkenti olacak”
Festival çerçevesinde ilgili üniversitelerden gelen 98 akademisyenin Yörük kültür Çalıştayı düzenlediğini belirten Başkan Böcek, Antalya’yı Yörüklüğün başkenti ilan edeceklerini, konuyla ilgili girişim yapıldığını müjdeledi. Başkan Böcek bu çerçevede katkı koyan devlet büyüklerine büyükelçilerine, bakanlara, bakan yardımcılarına da teşekkür ederek, “Hep birlikte ortak bir noktada buluşacağız. Antalya’mızda bu Yörük Türkmen Festivalini geliştirerek devam edeceğiz. Dünya Türk Topluluğu Türk vatandaşlarımızla Yörük dostlarımızla hep birlikte olacağız” diye konuştu.

“13 farklı sergi”
Yörük Festivali’nde ayrıca 3 gün boyunca 13 farklı sergi de düzenlendi. Kötekli Yörükleri Derneği “Yörük Kültürü Etnografya Sergisi”, Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi “Geleneksel Türk Enstrümanları Sergisi”, Ankara Atlı Okçuluk Spor Kulübü “Kadim Türk Savaş Teçhizatları ve Fotoğrafları Sergisi”, Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Antalya Azerbaycan Derneği “Hocalı Sergisi”, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı “Gagavuzya Fotoğraf Sergisi”, Yıldız Kalkan “Son Göçerler Sarıkeçililer Fotoğraf Sergisi”, Nuri Sezen “Yörük Kültürü Resim Sergisi”, Emekli Deniz Albay Sedat Akkuş “Piri Reis'in Kitabı Bahriyesinden Akdeniz Portolonları (Liman Haritaları) Sergisi”, Türk Ocakları “Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Sergisi”, Antalya Kültürel Miras Derneği “KIRKAMBAR Projesi Sergisi”, Antalya Kent Araştırmaları Merkezi “Arşivden Gün Işığına Antalya Fotoğrafları Sergisi”, Antalya Kent Araştırmaları Merkezi “Atatürk Antalya'da Sergisi” festival alanını ziyarete den vatandaşlar tarafından ilgiyle gezildi.

“Çalıştay düzenlendi”
3 gün süren festivalde Yörük kültürü bilimsel yönden de ele alındı. Uluslararası Yörük Türkmen Festivalinde 10 farklı ülkeden akademisyen ve sanatçıların katılımıyla Doç. Dr. Mehmet Sağ Küratörlüğünde Uluslararası Yörük Türkmen Resim Çalıştayı ve Sergisi düzenlendi. Türk Dünyası Meddahlık Geleneği ve Masal Anlatılıcığı Çalıştayı, Uluslararası Antalya Yörük ve Türklük Araştırmaları Bilim ve Sanat Kurultayı düzenlendi. Türk Dil Kurumu emekli Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Devlet Sanatçısı Dr. Mehmet Özbek, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Yeditepe Üniversitesi’nden Ahmet Taşağıl ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan Uluslararası Antalya Yörük ve Türklük Araştırmaları Bilim ve Sanat Kurultayı’nda onur konuğu olarak yer aldı.

“Başkan Böcek’e teşekkür”
Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca, Yörük Türkmen Boyları Dernek Başkanı Abdil Yıldırım ile festivale katılım sağlayan dernek ve federasyon temsilcileri imzaladıkları bildiri ile festival için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Bildiride, “Antalya Büyükşehir Belediyemizce 68 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Toyu Ülkemizde faaliyet gösteren Yörük Türkmen kültürüne hizmet eden konfederasyonlar, federasyonlar, derneklerimiz ile dünya genelinden gelen Türk Cumhuriyetlerini, Türk temsilcilerini bir araya getirmiştir. Bu toyun düzenlenmesini sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve ekibine konfederasyonlar, federasyonlar ve dernekler olarak teşekkür eder, devamını dileriz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç iletişimcilerin ilk dersi Fahrettin Altun'dan
YEREL HABERLER Genç iletişimcilerin ilk dersi Fahrettin Altun'dan
11 kişilik cirit takımının 12 yaşındaki üyesi cesareti ve yeteneğiyle örnek oluyor Küçük ciritçi Hasan Tavaşlı: “At ile sahibi arasında anne çocuk gibi çok kuvvetli bir bağ vardır” "En büyük korkum atımın sakatlanması"
YEREL HABERLER 11 kişilik cirit takımının 12 yaşındaki üyesi ...
Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor
YEREL HABERLER Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen ...
Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis çıkınca yakayı ele verdi Korsan taksicilikten 9 bin lira ceza yedi, kendini 'otostop çekiyordu' sözleriyle savundu Antalya’da suçüstü yakalanan korsan taksici: “Yardımseverliğin cezasını çekiyorum” Antalya’da korsan taksicilik yaparken yakalanan şahsa 9 bin 155 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Korsan taksici, aracına aldığı müşteri sivil polis ...
Antalyaspor, Konyaspor maçına rekor için çıkacak
YEREL HABERLER Antalyaspor, Konyaspor maçına rekor için çıkacak
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Kumluca'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kumluca'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ...
Orman Kütüphanesi açılmak için gün sayıyor
YEREL HABERLER Orman Kütüphanesi açılmak için gün sayıyor
Aldığı lüks aracı işyerinin önüne koyup, üzerine “Markanın ayıplı malıdır, 5 yıldır yatmakta” yazdı 5 yıl önce aldığı sıfır araç sık sık arızalınca firma ile davalık olan Mustafa Aydemir: “Benim bu yaşadıklarımı normal bir vatandaş yaşasa ben inanmazdım” “Yaşanmaması gereken her şeyi yaşadım”
YEREL HABERLER Aldığı lüks aracı işyerinin önüne koyup, üzerine ...
Muratpaşa’da Gripin konseri
YEREL HABERLER Muratpaşa’da Gripin konseri
Türkiye’nin ilk tarım fuarı 7 yıl aradan sonra kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk tarım fuarı 7 yıl aradan sonra ...
Manavgat’ta hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Manavgat’ta hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: ...
Köpeği kamyonun arkasına bağlayan vicdansız sürücü pes dedirtti
YEREL HABERLER Köpeği kamyonun arkasına bağlayan vicdansız sürücü ...
Martı Timinden Manavgat’ta dilenci operasyonu
YEREL HABERLER Martı Timinden Manavgat’ta dilenci operasyonu
Kubat, Yörük Türkmen Festivalinde sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Kubat, Yörük Türkmen Festivalinde sevenleriyle ...
Kiracı tahliye emrine 'tarihi sonradan eklenen taahhütname' itirazı
YEREL HABERLER Kiracı tahliye emrine 'tarihi sonradan eklenen ...
Metaverse için Türkçe isim önerisi: Kapılar
YEREL HABERLER Metaverse için Türkçe isim önerisi: Kapılar
Uzaklaştırması olan koca, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Uzaklaştırması olan koca, boşanma aşamasındaki eşini ...
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıktan sonra ...
12'nci kattan 11'inci kata düşen 'Miço' itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER 12'nci kattan 11'inci kata düşen 'Miço' itfaiye ...
12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin kurtarılmasını film izler gibi izlediler Antalya'da itfaiye ekiplerinden 42 metre uzunluğundaki merdivenle kedi kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER 12'nci kattan 11'inci kata düşen kedinin ...
300 TL’lik kozmetik ürününü çalan şüpheliyi çalışanların dikkati yakalattı
YEREL HABERLER 300 TL’lik kozmetik ürününü çalan şüpheliyi ...
Teleferik bakımı yaparken düşen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Teleferik bakımı yaparken düşen genç hayatını ...
CHP'li Özel: Meclis'te, kira artışına araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz
YEREL HABERLER CHP'li Özel: Meclis'te, kira artışına araştırma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.