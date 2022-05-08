Sahte altın satan 2 şüpheliyi kamera görüntüleri ele verdi

Antalya’da bir şahsa sahte altın satarken kameralara yakalanan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde 2 kişi, sahte altın bileklik satarak G.Ö. isimli şahsı dolandırdı. Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayete konu olayı gerçekleştirenlerin E.Ş. ve S.Ş. olduğunu belirledi. 7 Mayıs Cumartesi günü yakalanan 2 zanlının dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler bugün

adliyeye sevk edildi.

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