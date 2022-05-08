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Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor (2)

DHA

Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü aranıyor (2)


196 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ
Antalya´da dün akşam 07 AFP 863 plakalı kamyonetin arkasına bağlayarak köpeği sürüklerken bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedilen İ.Z., polis ekipleri tarafından yakalandı. Plaka üzerinden adres tespiti yapılan İ.Z. hakkında hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, 196 lira da idari para cezası uygulandı. (DHA)Adem AKALAN-ANTALYA-DHA DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-05-08 19:12:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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