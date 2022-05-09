Yörük festivali Zara konseriyle son buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, sona erdi. Yörük Festivali’nin son gününde sahne alan ünlü sanatçı Zara, bir konser verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üç gün boyunca festivale akın eden vatandaşlara teşekkür ederek, festivalin gelenekselleşerek devam edeceğini müjdeledi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nin üçüncü ve son günü büyük bir coşkuyla geçti. Yörük Türkmen Festivali için Antalyalılar sabahın ilk saatlerinden itibaren Aksu Solak Mahallesi At Çayırı Mevkii’nde gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali alanına akın etti. Festival alanına ulaşmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yörük Türkmen Festivali, gün boyu Antalyalılardan ve çevre illerden gelen vatandaşların yoğun ilgisini gördü.



“Zara’dan müzik ziyafeti”

Gün boyu birbirinden farklı etkinliklerle büyük bir coşkuya sahne olan Yörük Türkmen Festivali’nin finali Zara konseriyle tamamlandı. Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, konserde en güzel parçalarıyla sevenlerini coştururken, sahne performansıyla keyifli bir akşam yaşattı. Festival alanında yapılan konserde Zara, binlerce hayranına sevilen türküleriyle unutulmaz bir gece yaşattı.



“Başkan Böcek’ten Zara’ya plaket”

Yörük Türkmen Festivali’nin kapanış töreninde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Zara konserini izledi. Başkan Böcek, konser anısına Zara’ya çiçek ve plaket takdim ederek, “Yörük ve Türkmen vatandaşlarımıza üç gün boyunca bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. YörükTürkmen kültürünü üç gün boyunca doya doya yaşadık. Kültürümüzü tanıttık, yaşattık. Festivalimizi gelecek yıllarda da devam ettireceğiz. Sizlerin desteğiyle, birlikte yaparız anlayışıyla festivalimizi daha da büyüterek geliştirerek devam ettireceğiz. Bu vesileyle festivale emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ayrıca tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” dedi. Öte yandan, Anneler günü nedeniyle konseri izleyen kadınlara da karanfil dağıtıldı



“Şölen havası”

Zara konseri öncesinde ise alanı dolduran vatandaşlar, Yörük havaları ile coştu. Türk Dünyası’ndan Halk Oyunları gösterisi ve Kırgızistan Halk Müzikleri, gösteri ise büyük beğeni topladı. Yörük havalarıyla Uğur Önür, muhteşem bir konser verdi. Ardından sahne alan Kırgızistan Halk Müzikleri konseriyle Salamat Sadıkova izleyenlere muhteşem saatler yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 6 Mayıs Cuma günü başlayan ve üç gün süren Uluslararası Yörük Türkmen Festivali’nde adeta kültür şöleni yaşandı.

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