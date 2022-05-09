Azerbaycan ve Türkiye ezgileri Antalya’da yankılanacak

Öyle bir yere yuva yaptı ki!

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Antalya Devlet Opera ve Balesi, 12 Mayıs Perşembe akşamı Azerbaycanlı ve Türk bestecilerin seçkin eserlerini piyano eşliğinde solist sanatçıların yorumları ile sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleştirilecek ve ışık tasarımı Mustafa Eski’ye ait olan ‘Azerbaycan ve Türk Ezgileri’ konserinde piyanist Metin Kiper, soprano Semiha Derya Boran, mezzo soprano Medine Tuganova ve Pınar Tekol, tenor Devrim Demirel ve bariton Mehmet Ali Tutar sahne alacak.

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