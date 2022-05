Kaş'ta 'Anneler Günü' etkinliği

Kaş Belediyesi tarafından Akçagerme Sosyal Tesislerinde düzenlenen 'Anneler Günü' etkinliği yaklaşık bin annenin katılımıyla gerçekleştirildi. Televizyon sunucusu ve yazar İkbal Gürpınar’ın ‘söyleşi’ yaptığı programda, ses sanatçısı Burhan Tüzer, konser verdi. Annelerin katılımıyla sandalye kapmaca ve şarkı söyleme yarışması yapıldı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, Anneler Günü'nü kutlayarak, “Annelerimiz, her şeyimiz. Annelerimiz, baş tacımız. İş hayatında olsun, annelikte olsun, evde olsun, yani toplumun her kesiminde bayan varsa başarı var, bayan varsa mutluluk var. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program çerçevesinde Başkan Mutlu Ulutaş, Burhan Tüzer’e plaket takdim etti. Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin ve Kadın Kolları İlçe Başkanı Tülin Tuna da katıldı.

