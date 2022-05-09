Kamyonetin arkasında sürüklenen köpek tedavi altına alındı İşkence edilen köpek olayına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü el koydu Kamyonetin arkasında sürüklenen köpek, tedavisinin ardından sahiplendirilmeyi bekliyor

Antalya’da, kamyonetin arkasına bağlanarak zorla götürülmeye çalışan ve yerlerde sürüklenen köpek olayına sabah saatlerinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce el konuldu. Tedavi için Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen köpeğin muayenesi yapıldı. Köpek, şimdi kendisine şefkat gösterecek yeni sahibini bekliyor.

Antalya’da dün akşam saatlerinde, bir vatandaşın cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, kamyonetin arkasına bağlanarak zorla götürülmeye çalışılan, yerlerde sürüklenen köpeğin görüntüleri yer aldı. Görüntülerin yayımlanmasının ardından polis sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Sürücü kısa sürede bulunurken, köpek de sabah saatlerinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce koruma altına alındı.

Köpek, tedavi için Muratpaşa Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Belediyenin hayvan nakil aracıyla alınan köpeğin burada gerekli tüm kontrol ve muayeneleri yapıldı.

Veteriner Hekim Ayşe Gencer, köpekte mikroçip bulunduğunu ama bugüne kadar yapılan hiçbir işleme rastlamadıklarını anlattı. Gencer, “Yaralanma görmedik. Gayet mutlu bir hayvan. Bize geldiği için mi mutlu, bilemiyorum ama artık güvenli ellerde. Kontrol ve muayeneleri tamamlandıktan sonra sahiplendirme aşamasına geçeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.