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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel çocuklar ENFEST’te buluşacak

İHA

Özel çocuklar ENFEST’te buluşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi özel çocukları ENFEST’te buluşturacak. 1016 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenecek "Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali (ENFEST)" çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Özel gençler için temsili askerlik töreni de yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl Mayıs ayının 2. haftası farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Engelliler Haftası çerçevesinde bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Antalyalı özel çocuklar "Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali (ENFEST)" etkinliklerinde buluşacak. ENFEST 10 Mayıs Salı günü Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacak.

“Etkinlikler gün boyu sürecek”
11 Mayıs Çarşamba günü toplumda empati duygusunun geliştirilmesi, engelliler ile ilgili farkındalık oluşturulması ve engelli bireylerin sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Saat 10.30’da AKM Cam Piramit Yanı Fuaye Alanı’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile ENFEST gerçekleştirilecek. Festival çerçevesinde özel eğitim okullarının öğrencileri tarafından sanatsal ve sportif etkinlikler yapılacak.

“Temsili asker uğurlama töreni”
12 Mayıs Perşembe günü AKM Perge Salonu’nda Kişisel Gelişim Uzmanı Bülent Gardiyanoğlu engelli yakını aileler için aile içi iletişim teknikleri konulu seminer verecek. Engelliler Haftası çerçevesinde 16 Mayıs Pazartesi sabah 08.30’da ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünden davul zurna eşliğinde kına yakılarak engelli gençler için Temsili Asker Uğurlama töreni gerçekleştirilecek.

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