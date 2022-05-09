Üniversiteli Gülendam'ın katil zanlısına 'cinsel saldırı ve nitelikli kasten öldürmeden' ceza talebi Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor kabul edildi Sanık M.M.A: "Maktülle aramızda herhangi bir cinsel olay yaşanmadı, istemeden maktulün ölümüne sebep oldum"

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini 13 parçaya ayıran zanlının 'cinsel saldırı ve nitelikli kasten öldürmeden' ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü.

Antalya’da geçtiğimiz 28 Temmuz tarihinde kaybolduktan 5 gün sonra iş adamı M.M.A. (48) tarafından öldürüldüğü belirlenen 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu ile ilgili davaya devam edildi. Antalya Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanık M.M.A., SEGBİS üzerinden katıldı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen M.M.A., 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme', 'hırsızlık' ve 'cinsel saldırı' suçlarından dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Azra'nın annesi Mezide ve babası Mustafa Haytaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatı, “Rapora diyeceğimiz yoktur. Sanık hakkında raporlar incelendiğinde de geçmişteki o dosyalarda sanığın akıl hastası olduğuna dair bir beyan yer almamıştır” dedi.

Bir diğer müşteki avukatı ise eylemin tasarlayarak olması nedeniyle bu hususta savunma verilmesini talep ettiklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın suç profilini gösterdiğini belirtti.



"Bir rapor daha istiyoruz"

Sanık avukatı, rapora itirazlarının olduğunu ifade ederek, "Müvekkilim 1 miligramdan fazla ilaç kullanıyor. Aynı heyet ilacı yeniliyor. Madem akıl sağlığı yerinde neden bu ilaçla devam edildi. Tek bir soruyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığını bilmek insan üstü bir kabiliyet gerektirir. Elazığ’a sevkini talep ediyoruz. Bir rapor daha istiyoruz. Sağlam şekilde bunun kanıtına varalım. İki hastane de doğrudur derse adaletin kestiği parmak acımaz” dedi.

Mahkeme heyeti sanık avukatlarının yeni rapor talebini reddetti.



"Rapor bu şekilde düzenlendi"

Mahkeme heyetinin cezai sorumluluğunun tam olduğu yönündeki rapora dair ne söylemek istediğini sorduğu sanık M.M.A, “Rapor düzenlenirken bana ‘Pişman mısın?’ şeklinde soru soruldu. Başka bir benzeri görüş, konuşma olmadı, cevap alma yönünde bir şey olmadı. Heyet raporu bu şekilde düzenlendi” dedi.

Cumhuriyet savcısı sanık hakkında nitelikli kasten öldürme ve cinsel saldırı suçlarından mütalaa verirken, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından beratını talep etti.



"Cinsel olay yaşanmadı"

Mahkemece cinsel saldırı ve nitelikli kasten öldürme olayının sorulması üzerine sanık, "Maktülle aramızda herhangi bir cinsel olay yaşanmadı. İstemeden maktulün ölümüne sebep oldum, bunu kabul ediyorum. Olanlardan dolayı üzgünüm ve pişmanım” dedi.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına, taraflara savunma yapmak için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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