Ukraynalı çocuklar, yaptıkları `Atatürk´ portrelerini vekillerine hediye etti



ANTALYA, (DHA)RUSYAUkrayna savaşı devam ederken 2 Ukraynalı milletvekili, Konyaaltı Belediyesi bünyesinde eğitim gören savaş mağduru 350 Ukraynalı çocuğu ziyaret etti. Ülkelerini özlediklerini ve dönmek istediklerini belirten çocuklar, vekillere kendi yaptıkları Atatürk portresini hediye etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası kaçan çok sayıda kişi, Antalya´da savaştan uzak bir hayat sürmeye çalışıyor. Antalya´ya gelen 50 Ukraynalı gönüllü kadın öğretmen, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek savaştan kaçan çocuklara kurs vermek için yer arayışına girdi. Öğretmenlere Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 2 farklı merkezin kapılarını açtı. Hafta sonları için 350 çocuk, Ukraynalı öğretmenlerden ders alıyor.

Çocukların yaşadıkları yerleri ve durumlarını görmek için Ukrayna´dan Antalya'ya gelen 2 milletvekili, belediyenin merkezini ziyaret etti. Milletvekilleri Roman Grischuk ve Sergiy Koleboshin, Ukrayna´nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov ile çocuklarla sohbet etti. Çocuklarla tek tek ilgilenen vekiller, yakın zamanda ülkelerindeki durumun düzeleceğine inandıklarını söyledi. Çocuklar ise milletvekillerine ülkelerine dönmeyi çok istediklerini belirtti.

Ziyaretin sonunda çocukların kurduğu koro, şarkı ve marşlar söyledi. Çocukların şarkılarıyla bazı ziyaretçiler gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuklar ziyaret anısına milletvekillerine kendi yaptıkları Mustafa Kemal Atatürk portresini verdi.

ANTALYA´DA ULUSLARARASI OKUL HEDEFİ

Ukrayna Türkiye Parlamenterler Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Roman Grischuk, savaş nedeniyle en fazla Ukraynalı vatandaşı kabul eden ülkeleri ziyaret ettiklerini söyledi. Yaşam şartlarını yerinde görmek istediklerini belirten Grischuk, Türkiye´nin yakın komşu olmamasına rağmen çok sayıda Ukraynalıya ev sahipliği yaptığını söyledi. Grischuk, "Antalya, Türkiye´de en fazla Ukraynalının yaşadığı şehir konumunda. Savaş nedeniyle bu sayı arttı. Daha önce Antalya´da uluslararası bir okul açmayı hedefliyorduk. Konyaaltı´ndaki bu uygulama, amacımız konusunda pilot bir çalışma olmuş. Ukrayna´daki şartlar nedeniyle bu konu daha önemli bir pozisyon haline geldi" dedi.

ATATÜRK PORTRESİ UKRAYNA'YA GÖTÜRÜLECEK

Destekleri için Başkan Esen´e teşekkür eden Grischuk, kendilerine takdim edilen Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Atatürk´ün portresini meclis başkanlarına hediye edeceklerini söyledi.

Ukraynalı çocuklardan Roksolyana Lutsyshyn ise ülkesini çok özlediğini belirterek, "Evcil hayvanlarımı orada bıraktım, onları ve evimizi çok özledim" dedi. Ivan Garasim ise "Ukrayna´ya dönmek istiyorum, çünkü orası benim ülkem. Buradaki şartlar da çok iyi ama ben ülkeme gitmek istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2022-05-09 16:04:47



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