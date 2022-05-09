Alanya’da su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor

İHA

Alanya’da su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor

Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi’nin iş birliğinde yürütülen “Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi” bünyesinde fide dağıtımı yıl boyu devam edecek.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında üretimi yapılan su kabağı fideleri Alanya’yı süslemeye devam ediyor. Fide dağıtımları, 10 Mayıs Salı günü Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi Salı Pazarı girişinde, 11 Mayıs Çarşamba günü 09.30’da Konaklı Mahallesi Vatan Caddesi ve Avsallar Mahallesi Konak Caddelerinde devam edecek. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, su kabağı fideleri üretim ve dağıtım organizasyonunun her yıl devam edeceğini belirtti. Müdür Uyar, “Alanya'mıza özgü fidelerin çoğaltılması için çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

630 bin çiçekle Alanya rengarenk olacak
YEREL HABERLER 630 bin çiçekle Alanya rengarenk olacak
Ukraynalı çocuklar, yaptıkları `Atatürk´ portrelerini vekillerine hediye etti
YEREL HABERLER Ukraynalı çocuklar, yaptıkları `Atatürk´ portrelerini ...
Uluslararası akademisyenler Alanya’da
YEREL HABERLER Uluslararası akademisyenler Alanya’da
Azra'yı öldürüp, 13 parçaya ayıran sanık: Cinsel yönelimim olmadı
YEREL HABERLER Azra'yı öldürüp, 13 parçaya ayıran sanık: Cinsel ...
Üniversiteli Gülendam'ın katil zanlısına 'cinsel saldırı ve nitelikli kasten öldürmeden' ceza talebi Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor kabul edildi Sanık M.M.A: "Maktülle aramızda herhangi bir cinsel olay yaşanmadı, istemeden maktulün ölümüne sebep oldum"
YEREL HABERLER Üniversiteli Gülendam'ın katil zanlısına 'cinsel ...
Sivri Dağ'a tırmanırken bacağı kırılan ABD'li turist helikopterle alındı
YEREL HABERLER Sivri Dağ'a tırmanırken bacağı kırılan ABD'li turist ...
Antalya Yörük Festivalinde Döşemealtı Yörük Çadırına ilgi Belediye standında ip eğirmeden, ilçenin kültürel mirası halı dokuma ve kök boyama teknikleri anlatıldı
YEREL HABERLER Antalya Yörük Festivalinde Döşemealtı Yörük Çadırına ...
Özel çocuklar ENFEST’te buluşacak
YEREL HABERLER Özel çocuklar ENFEST’te buluşacak
Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı, sürücüye 196 lira ceza
YEREL HABERLER Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı, ...
Zincir marketten iç çamaşırı çaldı, yakalanınca kasiyeri bıçakla tehdit etti Diğer market çalışanlarının müdahil olmasıyla yakalanan kadın, polise teslim edildiği sırada ekip otosunda gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Zincir marketten iç çamaşırı çaldı, yakalanınca ...
Büyükşehir’den 'Anneler Günü’ konseri
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 'Anneler Günü’ konseri
Başkan Tütüncü, Hıdırellez şenliklerine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, Hıdırellez şenliklerine katıldı
Serik'te sık sık kazaların yaşandığı kavşak isyan ettirdi
YEREL HABERLER Serik'te sık sık kazaların yaşandığı kavşak isyan ...
Boş arazide çıkan yangın muz bahçesine sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Boş arazide çıkan yangın muz bahçesine sıçramadan ...
Dağa tırmanırken ayağını kırıp mahsur kalan Amerikalı turist, Skorsky ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Dağa tırmanırken ayağını kırıp mahsur kalan Amerikalı ...
Çocuklarının söylediği marşlar Ukraynalı anneleri ağlattı Ukraynalı çocuklardan vekillerine ‘Atatürk’ hediyesi
YEREL HABERLER Çocuklarının söylediği marşlar Ukraynalı anneleri ...
Yayaya yol vermek isterken zincirleme kazaya neden oldular Zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yayaya yol vermek isterken zincirleme kazaya neden ...
Mavi Kelebekler, Avrupa biletini kaptı
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler, Avrupa biletini kaptı
Kazada yaralanan yolcu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan yolcu, 3 günlük yaşam mücadelesini ...
Kamyonetin arkasında sürüklenen köpek tedavi altına alındı İşkence edilen köpek olayına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü el koydu Kamyonetin arkasında sürüklenen köpek, tedavisinin ardından sahiplendirilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Kamyonetin arkasında sürüklenen köpek tedavi altına ...
MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: “Pandemi dönemi kazanımlarının devamı için kapalı ortam havalandırılmalı”
YEREL HABERLER MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: “Pandemi dönemi ...
Konyaaltı Avrupa biletini kaptı
YEREL HABERLER Konyaaltı Avrupa biletini kaptı
Döşemealtı’nda Hıdırellez kutlamaları
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda Hıdırellez kutlamaları
Kaş'ta 'Anneler Günü' etkinliği
YEREL HABERLER Kaş'ta 'Anneler Günü' etkinliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.