Uluslararası akademisyenler Alanya’da

Avrupa ülkeleri ile Alanya arasında eğitim köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen “International Week” etkinliği, Alanya HEP Üniversitesi’nde başladı. 17 farklı ülkeden 55 üniversitenin yönetici ve akademisyenlerinin katıldığı etkinlik, 13 Mayıs’ta sona erecek.



“Uluslararası eğitimde marka olmak istiyoruz”

Etkinliğin açılış konuşmasını, Alanya HEP Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol yaptı. Etkinliğin eğitim alanında Avrupa üniversiteleriyle Alanya arasında köprü oluşturacağını söyleyen Prof.Dr. Ebru Gülbuğ Erol, “Alanya’mız; kültürü, doğası, turizmi ve tarımı ile ülkemizin güzide kentlerindendir. Tarım ve turizm alanında lokomotif bir kent olan Alanya’nın, eğitim alanında da uluslararasılaşmasını, Avrupa ile bütünleşmiş halinde markalaşmasını istiyoruz. “International Week” etkinliğini bu çerçeve ve amaç doğrultusunda düzenledik. Etkinliğimize 17 ülkeden 55 üniversite, 88 akademisyen ve yönetici katıldı. Kentimize gelen yabancı misafirlerimizin Alanya’ya olan ilgisi bizleri çok mutlu etti. Bu çabamızda yanımızda olan, bizlere destek olan Türkiye Ulusal Ajansı’na, Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.



“17 farklı ülkeden 55 farklı eğitim kurumu, 88 temsilci katıldı"

Alanya HEP Üniversitesi Erasmus Koordinatörü Anna Maria Bielecka; etkinliğin hem ulusal hem de uluslararası eğitimde fırsatlar oluşturulacağının da altını çizdi. Üniversite’nin düzenlediği ilk uluslararası hafta olduğunu dile getiren Bielecka, “ Etkinliğimize; Romanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Hırvatistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, Birleşik Krallık, Fransa, Bulgaristan, Almanya, Macaristan, Makedonya, İtalya, Pakistan ve Portekiz’den 55 farklı eğitim kurumunun 88 temsilcisi katıldı. Viva la Türkiye International Week by Alanya HEP University, kurumumuzun düzenlediği ilk uluslararası haftadır. Bu etkinliğin amacı, uluslararasılaşma fikrini teşvik etmek, uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve yeni ortaklık ağları kurmaktır. Erasmus+ Programındaki değişiklikler ve yeniliklerle ilgili çeşitli konuları tartışmak için bu etkinliğimiz mükemmel bir fırsat oldu. Erasmus+ hareketliliği Avrupa Birliği'nin en popüler eylemidir. Bu, evrensel olarak olumlu ve zenginleştirici olarak görülen bir deneyimdir. Erasmus+ Programı, kapsayıcı ve diğer kültürlere karşı misafirperver olmamıza yardımcı olur. Alanya HEP Üniversitesi'nin temel eğitim hedefi, öğrencilerimize öğrenim gördükleri alanda en ileri niteliklerin yanı sıra, onları geleceğin dünyasında başarılı kılacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır” diye konuştu.



“Alanya Belediyesi, ALTAV ve Türkiye Ulusal Ajansı’ndan destek”

Etkinlik fikrinin meslektaşı Alicja Dzienis’ten geldiğini söyleyen Anna Maria Bielecka, “Her şey meslektaşım cesur bir fikriyle başladı ve eski Erasmus+ Kurumsal Koordinatörümüz Murat Ertan Doğan tarafından hemen onaylandı. Teşviki olmasaydı bugün burada olmazdık. Tüm bunlar, Genel Sekreterimiz Bahar Sivri'nin, Mütevelli Heyetimizin ve Türkiye Ulusal Ajansı'nın büyük desteği sayesinde mümkün oldu. Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı'nın yardımları olmasaydı programımız bu kadar zengin olmazdı. Kurumsal koordinatör olarak, tüm bölüm koordinatörlerimize, öğretim görevlilerimize, meslektaşlarım Alicja Dzienis ve Christine Farami'ye son birkaç ayda bu etkinliğe harcadıkları muazzam miktarda çalışma için teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Dünyanın çeşitli üniversitelerinde çalışan akademik ve idari personellerinin de davet edildiği etkinlikte; Alanya'nın tarihi yerleri ve doğa güzellikleri, etkinlik süresince yabancı misafirlere tanıtılacak. Etkinlikte 5 gün boyunca konferanslar, sunum ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Şebnem Köseoğlu Konferans Salonu’ndaki açılış törenine Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Türkiye Ulusal Ajans Uzmanlarından Hüseyin Özdemir, Bünyamin Ünal Uzun, Alanya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Erdoğan, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kerem Sidar, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör Gülsiye Bıçak akademisyen ve öğrenciler katıldı.

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