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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakır kablo hırsızlığına 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebi

İHA

Bakır kablo hırsızlığına 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bakır internet kablolarını keserek çalmaktan tutuklanan zanlı hakkında 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Zanlı, ifadesinde çaldığı internet kablolarını kilosu 80 liradan hurdacılara sattığını itiraf etti.
Manavgat ilçesinde kırsal bölgelerde internetin kesildiği ihbarlarının artması üzerine yapılan araştırmada Çeltikçi Mahallesi ve Aksaz Kavşağı D400 karayolu bölgesinde kabloların kesilerek çalındığı tespit edildi. Şikayet üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelisinin Cafer E. olduğu tespit edildi. Şüphelinin evi ve aracında yapılan aramada 2 demir kesme makası, 2 eldiven, kablo yakmada kullanılan demir levye, kontrol kalemi, 2 paket halinde 8 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Cafer E. ifadesinde, 23 Şubat tarihinde Aksaz ve Çeltikçi, 24 Şubat'ta Aşağı Işıklar, 27 Şubat'ta ise Kızılağaç mahallelerinde meydana gelen kablo hırsızlıklarını da gerçekleştirdiği itiraf etti. Şüpheli Cafer E., jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 3 Mart'ta tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hırsızlık olaylarıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, Cafer E.'nin 23 Şubat günü saat 23.00 sıralarında 07 LTH 57 plakalı araçla gittiği Çeltikçi Mahallesi Ulualan mevkii ve Aksaz Mahallesi D400 karayolu civarında yol kenarında gördüğü kabloları demir kesme makası ile kestiği, 27 Şubat günü saat 20.00 sıralarında Kızılağaç Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan direkteki kabloları kestiğini söylediği belirtildi. İddianamede şu ifadelere yer verildi:
“Şüpheli Cafer E., 24 Şubat günü saat 11.00 sıralarında Aşağı Işıklar Mahallesi'nde direkte bulunan kabloları keseceği sırada bir vatandaşın gelmesi ile kabloları kesemeden ayrıldığını, bu şekilde çaldığı kabloları Sarılar Mahallesi'nde bulunan ikametinin arka bahçesinde yaktığını, yaktığı kablolardan çıkan bakırları Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren hurdacılara kilosu 80TL'den sattığını ifade ederek, üzerine atılı suçlamaları kabul etti.”
İddianamede şüphelinin hırsızlık eylemleri neticesi haberleşme alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksadığı belirtilerek, ‘tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 4 yıldan 9 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması, ayrıca daha önceden suçları olduğu için tekerrür hükümlerinin de uygulanması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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