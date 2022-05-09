Geleneksel lezzet gülüklü çorba yarışması düzenliyor

Alanya Belediyesi 20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde Alanya’nın yöresel lezzeti gülüklü çorba yarışması düzenleyecek.

Alanya Belediyesi, şehrin yöresel lezzetlerini korumaya ve yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen S Pasta yarışmasının ardından şimdi de gülüklü çorba yarışması düzenlenecek. 28 Mayıs Cumartesi günü İskele Şelale önünde yapılacak olan yarışmanın başvuruları başladı. Başvurular 16 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek. 20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde yapılacak olan yarışma neticesinde jüri üyelerinin belirlediği isimlere para ödülü verilecek. Yarışma sonucunda birinci 5 bin TL, ikinci 3 bin TL ve üçüncü 2 bin TL ödül almaya hak kazanacak. Mutfak Mirası Özel Ödülü alan yarışmacı ise bin TL’nin sahibi olacak. Yarışma başvuruları şahsen Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne yapılacak.

Yarışmaya katılım koşulları arasında gülüklü çorbanın tescili alınmış geleneksel tarife uygun olarak hazırlanması ve tescilli tariften uzaklaşmış veya özgün yorumla değiştirilmiş tariflerin yarışmaya alınmayarak, diskalifiye edilmesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.