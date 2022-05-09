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Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
STAT: Antalya 
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural (Dk. 88 Bahadır Öztürk), Fernando, Fredy (Dk. 80 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 70 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 80 Gökdeniz Bayrakdar), Haji Wright (Dk. 80 Naldo), Luiz Adriano
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic Skubic (Dk. 58 Barış Yardımcı), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 58 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, Endri Çekici (Dk. 88 Amilton), Bytyqi, Michalak (Dk. 68 Cikalleshi), Ahmed Hassan
GOLLER: Dk. 9 Luiz Adriano, Dk. 16 Ndao, Dk. 66 Haji Wright (P) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 4 Guilherme (P), Dk. 13 Endri Çekici (Konyaspor),
SARI KARTLAR: Luiz Adriano (Antalyaspor), Adil Demirbağ, Sehic (Konyaspor)
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 36'ncı haftasında sahasında Ittifak Holding Konyaspor'u 3-2 yenerek sahasındaki yenilmezlik serisini 12'ye, genelde 14 maça çıkartırken, puanını ise 55'e yükseltti.
4´üncü dakikada Fraport TAV Antalyaspor ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde Endri Çekici, Luiz Adriano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan VAR uyarısıyla kenara giderek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Konyaspor'da topun başına geçen Guilherme Sitya, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
9'uncu dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı ortasını yaparken, arka direkte Doğukan'ın sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş Konyaspor'da Guilherme'nin önünde kaldı. Guilherme'nin uzaklaştırmak istediği topta Bünyamin Balcı araya girerken pasını Luiz Adriano'ya verdi. Adriano, yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı: 1-1.
13'üncü dakikada Konyaspor'da kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Endri Çekici, yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
16'ncı dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Doğukan'ın çevirdiği top savunmada Skubic'ten sekerek Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin bekletmeden arka direğe doğru attığı pasla buluşan Ndao düzgün bir vuruşla golü attı: 2-2.
64'üncü dakikada ceza alanı içerisinde Antalyasporlu Doğukan Sinik, Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi.
66'ncı dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Haji Wright meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-2.
Fraport TAV Antalyaspor, karşılaşmayı 3-2 kazandı.
KONYASPORLU MUSA TARAFTARLA TARTIŞTI
İttifak Holding Konyaspor'da yedekler arasında bulunan Musa Çağıran ısınma esnasında taraftarla tartıştı. Musa Çağıran ile taraftar arasındaki tartışmayı Konyasporlu diğer oyuncular sonlandırdı. Taraftarlar bir süre ısınmaya devam eden Musa Çağıran'a tepki göstermeye devam etti.
DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-05-09 22:16:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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