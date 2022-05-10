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İlhan Palut: "Üçüncülük adına ayakta kalmalıyız" Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Puansal olarak haftanın en zarara uğrayan takımıyız" "Uzun süredir kötü savunma yapıyoruz, üçüncülük adına ayakta kalmamız gerekiyor"

İHA

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, puansal olarak haftanın en zarara uğrayan takımın kendileri olduğunu belirterek, "Uzun süredir kötü savunma yapıyoruz, üçüncülük adına ayakta kalmamız gerekiyor" dedi.

İlhan Palut: "Üçüncülük adına ayakta kalmalıyız" Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Puansal olarak haftanın en zarara uğrayan takımıyız" "Uzun süredir kötü savunma yapıyoruz, üçüncülük adına ayakta kalmamız gerekiyor"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, puansal olarak haftanın en zarara uğrayan takımın kendileri olduğunu belirterek, "Uzun süredir kötü savunma yapıyoruz, üçüncülük adına ayakta kalmamız gerekiyor" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’a 32 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, her maç Fenerbahçe'ye yaklaşma ve Medipol Başakşehir'den ve Alanyaspor'dan puan olarak uzaklaşmak için fırsat yakaladıklarını ancak bunun tersinin yaşandığını kaydetti. Puansal olarak haftanın en zarara uğrayan takımı olduklarının altını çizen Palut, "Maça geldiğimiz zaman ofansif anlamda takımın gösterdiği performanstan memnunum. 2 gol attık, çok pozisyona girdik, çok şut çektik, daha fazlasını atabilirdik. Diğer tarafa baktığımız zaman kötü savunma yaptık. Uzun süredir de kötü savunma yapıyoruz. Üçüncülük adına ayakta kalmamız gerekiyor. Gün sonunda baktığımız zaman 2 maç kaldı. En azından üçüncülük konumumuzu korumak adına ayakta kalmalıyız. Savrulmamalı ve kırılmamalıyız. Daha çok özverili olmalı ve çalışmalıyız. Başta ben daha az hata yapmalıyız" şeklinde konuştu.

"Penaltıya eleştiri"
Karşılaşmada aleyhlerine verilen penaltı hakkında da konuşan Palut, "Penaltı, penaltı değil. Çekici'ye atılan karate tekmesi VAR'dan zar zor penaltıya dönerken, Barış Yardımcı'nın topa müdahalesi alelacele penaltı ile cezalandırıldı. Bünyamin Balcı'nın dirseğine çarpan topta, hani atakta kol kapalı olsa da elle cezalandırılırdı. Kuralları da artık anlamıyoruz. Her hafta bir eğitim almalıyız. Şöyle eğitim almalıyız, şu hakem eliniz kapalıysa verir, bu vermez şeklinde hakeme özel eğitimler almalıyız. Ya da şunu futbolcularımıza diyebiliriz, futbolcunun kalçasının altına tekme atabilirsiniz kimse penaltı vermez ama topa müdahale etmek için dikkat etmelisiniz. Mete Kalkavan hoş geldi, sefa geldi. Türk futbolunun önemli bir değeridir. Onun kişiliği ile alakalı yorum yapmıyorum. Sadece futbol pozisyonunu konuşuyorum. Penaltı mı değil mi? Kimseyi hedef almıyorum. Penaltı menaltı değil. Çok kritik bir hata. Bizim kötü olmamız bizim yanlış kararlarla cezalandırılmamızı hiçbir şekilde gerektirmiyor" diye konuştu.

"Golün her şeklini yiyoruz"
Son maçlarda birçok yanlış yaptıklarını dile getiren İlhan Palut, “ Savunmayı çok kötü yapıyoruz. Golün her şeklini bir şekilde yemeye başladık. Bunu defans, kaleci olarak düşünmemek lazım. Basit pozisyonları da gole çeviremiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bir sonraki maça çalışacağız"
'Konyaspor kalan haftalarda nasıl bir reaksiyon verecek' şeklinde yöneltilen soruya Palut, şu yanıtı verdi:
"Güzel bir nokta. Önce soyunma odamızı toparladık. Bir şeyler var ama çok uzak emin de değilim. Pozisyonu seyrettim ama inanamadım. Bunu takımımda sakinliğe çevirmeye çalıştım. İki çok kötü savunma yapıyoruz, golün her şeklini yiyoruz. Özveri mi konsantrasyon eksikliği mi, ben mi iyi çalıştıramıyorum. Bunu çözeceğiz. İzleyeceğiz, yaptığımız hataları çalışacağız, başka bir ilacımız yok. Buradan bizi kurtaracak tekrar çalışmak, bol tekrar başka bir sermayemiz yok. Kimseden bir yardım bekleyecek durumumuz yok. Kimseye kızacak, suçu başkasına atacak ne yapalım hakem de penaltı vermeseydi diyecek bir fıtratımız yok. Ekibimle sağlam duracağız. Bir sonraki maça çalışacağız. Takımımda stres oluşmasını engellemeliyim, hem de doğru savunma doğru hücum etmeyi sürdürme adına çalışmalıyız. Takımım için bu seviyenin bir imtihanı olacak, benim için bu seviyeyi burada bitirebilmenin kariyerimde bir imtihanı olacak. Buna çalışacağız. Bu seviyeyi burada bitirebilmenin imtihanı olacak. 4. olsak, 5. olsak diyemeyiz. Bunu tekrar başarabiliriz. İnsanlarda beklentiyi çok yükselttik, onları hayal kırıklığına uğratmak son derece üzüntü. Saha içindeki herkes dikkatli olacak, top toplayıcılardan bahsediyorum yanlış anlaşılmasın. Çocuklar topları daha iyi atsın diye. Başka kimse zaten hata yapmaz. Ya biz ya top toplayıcılar hata yapar. Bir sonraki maça gelecek olan top toplayıcılar, bu konuşmayı onlar adına mağdurluk edebiyatı için yapmıyorum. Bir sonraki maçta bizi telafi etmesinler."

"Sahada tek başına gezmesi"
Transfer gündeminde olan Adil Demirbağ, Skubiç ve Abdülkerim Bardakçı’nın performanslarının düştüğü yönündeki soruya, gözlemlemelerinde böyle bir durumun olmadığını anlattı. Palut, maç sonun sahada tek başına dolaşması ile ilgili olarak, "Üzgünüm, neden gol yemeye başladık, neden takım savunması yapamadık, yarın ki antrenmanda ne konuşabilirim, neler yapabiliriz. Hafta boyunca takımımı hangi parametlere çalıştırırım, takımımı tekrar optimuma nasıl getirebilirimi düşündüm. Basit verilen penaltıyı düşündüm. Çok önemli puanlar artık karar haftaları. Ama ben kasti olduğunu asla düşünmüyorum çok daha dikkatli olmak lazım" cevabını verdi.

"Defans değişimi"
Palut, takımın en kritik bölgelerinden birinin savunma bölgesi olduğunu belirterek, "Orada süreklilik önemlidir. Bu değiştirilmeyecek bir durum mudur hayır. Bu benim fazla istikrarlılığımdır, defansın en merkez yerinde yeni bir kaynaşma adaptasyon sürecini ve doğabilecek hataları göze alamıyorumdur. Bu sadece benim kararlarımla alakalı” diye konuştu.

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