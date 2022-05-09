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Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından


Groenendijk: 3 puan güzel, oyun güzel, skor güzel
- Palut: Haftanın en çok zarara uğrayan takımı olduk
Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor karşısında 3-2 galip gelerek yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 3 puanın, oyunun ve skorun yanı sıra taraftarların müthiş olduğunu vurgularken; İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise haftanın en çok zarara uğrayan takımı olduklarına dikkat çekti.
Fraport TAV Antalyaspor, ligin 36'ncı haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u Luiz Adriano, Ndao ve Wright'ın golleriyle 3-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar aldığı galibiyetle ligde puanını 55'e yükseltirken yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Mücadelenin ardından Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ile Konyapor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.
"3 PUAN GÜZEL, OYUN GÜZEL, SKOR GÜZEL, TARAFTARLARIMIZ DA MÜTHİŞTİ"
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, kendinden önce konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut´un basın toplantısını uzun tutmasını ve bekletilmesine tepki gösterdi. Karşılaşmanın ikinci dakikasında geri düştüklerine dikkat çeken Alfons Groenendijk, "Geri geldik, gol yedik, tekrar geri geldik, tüm bunları yaparken takım ruhu, istek, arzu ve takımdaşlıkla bunu başardık. İkinci yarıda istediğimiz futbolu sahaya yansıtıp üçüncü golü de bularak sahadan 3 puanla ayrıldık. Toplantıyı kısa tutuyorum. 3 puan güzel, oyun güzel, skor güzel taraftarlarımız da müthişti" diye konuştu.
PALUT: HAFTANIN EN ÇOK ZARARA UĞRAYAN TAKIMI OLDUK
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, her maç Fenerbahçe'ye yaklaşma ve Medipol Başakşehir'den ile Aytemiz Alanyaspor'dan puan olarak uzaklaşmak için fırsat yakaladıklarını, ancak bunun tersinin yaşandığını ifade etti. Palut, "Puansal olarak haftanın en çok zarara uğrayan takımı biz olduk. Maça geldiğimiz zaman ofansif anlamda takımın gösterdiği performanstan memnunum. 2 gol attık, çok pozisyona girdik, çok şut çektik, daha fazlasını atabilirdik. Diğer tarafa baktığımız zaman kötü savunma yaptık. Uzun süredir de kötü savunma yapıyoruz" dedi.
"3'ÜNCÜLÜK İÇİN AYAKTA KALMALIYIZ"
3'üncülük adına ayakta kalmaları gerektiğini belirten Palut, "Gün sonunda baktığımız zaman 2 maç kaldı. En azından 3'üncülük konumumuzu korumak adına ayakta kalmalıyız. Savrulmamalı ve kırılmamalıyız. Daha çok özverili olmalı ve çalışmalıyız. Başta ben olmak üzere daha az hata yapmalıyız" diye konuştu.
"KÖTÜ OLMAMIZ YANLIŞ KARARLARLA CEZALANDIRILMAMIZI GEREKTİRMİYOR"
Mücadelede Antalyaspor'un kazandığı penaltı için İlhan Palut, "Penaltı, penaltı değil. Endri Çekici'ye atılan karate tekmesi VAR'dan zar zor penaltıya dönerken, Barış Yardımcı'nın topa müdahalesi alelacele penaltı ile cezalandırıldı. Bünyamin Balcı'nın dirseğine çarpan topta, hani atakta kol kapalı olsa da elle cezalandırılırdı. Kuralları da artık anlamıyoruz. Her hafta bir eğitim almalıyız. Şöyle eğitim almalıyız, şu hakem eliniz kapalıysa verir, bu vermez şeklinde hakeme özel eğitimler almalıyız. Ya da şunu futbolcularımıza diyebiliriz, 'futbolcunun kalçasının altına tekme atabilirsiniz kimse penaltı vermez ama topa müdahale etmek için dikkat etmelisiniz.' Mete Kalkavan hoş geldi, sefa geldi. Türk futbolunun önemli bir değeridir. Onun kişiliği ile alakalı yorum yapmıyorum. Sadece futbol pozisyonunu konuşuyorum. Penaltı mı değil mi? Kimseyi hedef almıyorum. Penaltı menaltı değil. Çok kritik bir hata. Bizim kötü olmamız bizim yanlış kararlarla cezalandırılmamızı hiçbir şekilde gerektirmiyor" dedi.
"GOLÜN HER ŞEKLİNİ YİYORUZ"
Birçok yanlış yaptıklarını dile getiren İlhan Palut, savunmayı çok kötü yaptıklarına dikkat çekti. Palut, "Golün her şeklini bir şekilde yemeye başladık. Bunu defans, kaleci olarak düşünmemek lazım. Basit pozisyonları da gole çeviremiyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-05-09 23:45:29

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