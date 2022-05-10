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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti

İHA

Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti

Antalyaspor, sahasında Konyaspor’u 32 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki başarılı grafiğini devam ettiren Antalyaspor, 36. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor’u 32 mağlup etti. Kırmızıbeyazlıların galibiyet golünü penaltıdan son haftaların golcüsü Haji Wright kaydetti. Bu skorla güney ekibi puanını 55 yaptı ve ligde 8. sıraya yükseldi. Kırmızıbeyazlıların soyunma odasındaki galibiyet sevincine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yöneticiler de eşlik etti. Kırmızıbeyazlılar, 14 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Akdeniz ekibi, Gaziantep FK, Beşiktaş, Adana Demirspor ile 00, Kayserispor ve Trabzonspor ile 11 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 30, Yeni Malatyaspor'u 21, Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 10, GZT Giresunspor’u 41, Altay’ı 21, Hatayspor’u 41, Alanyaspor'u 31 ve Konyaspor’u 32 mağlup etti. Bu 14 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 9 gol gördü ve 32 puan topladı.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor, 15 Mayıs’ta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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