Uçansu Şelalesi'nde bahar canlılığı



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde, Toroslar'ın zirvesinden doğan, yaklaşık 50 metre yükseklikten 3 kol üzerinden dökülerek ilerleyen Uçansu Şelalesi'ni gezip görmek ve çevreyi keşfetmek isteyenler, havanın ısınmasıyla şelaleye akın ediyor. Akdağ ve Geyik dağlarındaki karların erimesiyle en coşkulu dönemin yaşandığı şelale, turkuaz rengi ve manzarasıyla dikkat çekiyor.

Gündoğmuş ilçesinin Eskibağ ve Kayabükü sınırları içinde, Toroslar'ın zirveleri Geyik ve Akdağ'ın eriyen karlarının oluşturduğu Uçansu Şelalesi, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülüyor. Şelaleyi besleyen su kaynağı ise sarp kayalıklar arasındaki 10 metrekare büyüklüğündeki mağaradan çıkıyor. Şelale rafting yapılan Alara Çayı'nın kaynaklarından biri olmasıyla da biliniyor. Kış aylarında yükselen debisi nedeniyle ziyaretin gerçekleşmediği bölge, bahar aylarıyla hareketleniyor. Şelale manzarasının keyfini çıkarmak isteyenler döküldüğü noktaya, suyun kaynağını merak edenler ise kayaların üzerindeki kaynak noktasına çıkıyor. Günübirlik piknik yapmak isteyenlerin yanı sıra turist kafileleri de buraya akın ediyor.

DOĞAL SİT ALANI

Uçansu Şelalesi, 1992 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edildi. Şelale Gündoğmuş'a 25, Alanya'ya 95, Antalya'ya 167 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Henüz çok az kişi tarafından bilinmesi dolayısıyla 'gizemli güzellik' ve 'saklı cennet' olarak da anılan şelalenin bembeyaz sularıyla döküldüğü merkezine gelen doğa tutkunları, yazkış 15 derece olan suya atlıyor.

Şelalenin kaynağından Alara Çayı boyunca gürleyerek akması etrafına da hayat veriyor. Asırlık çınar ağaçlarının görsel güzellik oluşturduğu çay boyunca doğal yaşam tüm canlılığıyla sürüyor. Su sıcaklığı 15 derecenin üstüne çıkmayan Uçansu'yu oluşturan Alara Çayı ise başladığı noktada ulu çınarlar ve orman içinden yaklaşık 100 kilometre sonra Manavgat ilçesi sınırlarından Akdeniz'e dökülüyor. Martağustos aylarında en coşkun dönemin yaşandığı şelalede kırmızı benekli alabalıklar da bulunuyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-05-10 10:02:31



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