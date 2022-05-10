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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Türkiye’de üretilen mobilyalar kalitesi nedeniyle dünyada çok fazla tercih ediliyor”

İHA

“Türkiye’de üretilen mobilyalar kalitesi nedeniyle dünyada çok fazla tercih ediliyor”

Türkiye’de üretilen mobilyaların global pazarda yer aldığını belirten Dekoratör Nazlı Aksu, “Türkiye’de üretilen mobilyalar kalitesi nedeniyle çok fazla tercih ediliyor. İhracat yapılan başlıca ülkeleri incelediğimizde ABD, Almanya, Fransa, Irak, Libya ve Katar olduğu görülüyor” dedi.

Ünlü Dekoratör Nazlı Aksu, Türk mobilyasının dünyadaki yeri ve mobilya seçiminde dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’de üretilen mobilyaların global pazarda yer aldığını belirten Dekoratör Nazlı Aksu “Türkiye’de üretilen mobilyalar kalitesi nedeniyle çok fazla tercih ediliyor. İhracat yapılan başlıca ülkeleri incelediğimizde ABD, Almanya, Fransa, Irak, Libya ve Katar olduğu görülüyor. Artık gelişmiş ülke pazarlarında da Türk mobilyası tercih ediliyor” dedi.

Son açıklanan verileri değerlendiren Aksu, “İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan verilere göre mobilya ihracatında 2022 yılının ilk çeyreği ile 2021 yılının ilk çeyreğinin rakamları kıyaslandığında yüzde 27,5 artışla, 1 milyar 933,3 milyon dolara ulaştığı görülüyor” şeklinde konuştu.

Mesleği itibarıyla sektörü yakından takip ettiğini ve mobilya fuarlarını ziyaret ettiğini ifade eden Aksu, “Sektörü yakından takip ediyor ve fırsat buldukça fuarlara katılıyorum. Türkiye’de üretilen mobilyaların kalitesi ile ön plana çıkıyor. Ayrıca tasarım açısından da harika ürünler var. Türkiye bu açısından dünya mobilya sektörüne yön verebilecek durumdadır. Özellikle lüks mobilya sektörüne Türkiye öncülük etmektedir. Bununla birlikte teknolojiden faydalanarak üretilen akıllı mobilya üretimi de Türkiye’de yaygınlaşmaya başladı” diye konuştu.

Mobilya seçiminde dikkat edilmesi gereken durumları açıklayan değinen Aksu, “Mobilya seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu evinize olan uygunluğudur. Odanın boyutları mutlaka dikkate alınarak tercih yapılmalıdır. Genişlik ve yükseklik ile birlikte doğru renklerin tercih edilmesi ferah bir yaşam alanı oluşturma en önemli unsurdur. Diğer bir önemli konu ise seçtiğiniz mobilyaların dayanıklılığıdır. Ahşap malzeme ile üretilen mobilyalar daha dayanıklıdır. Uzun ömürlü olması dolayısıyla daha ekonomik bir çözüm olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle mobilya seçerken ahşap malzemeden üretilmiş olduğuna dikkat edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Aksu, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Duvar renklerinin doğru seçimi aydınlık ve ferah bir yaşam alanı oluşturulması için önemlidir. Mobilyalarınız ne kadar mükemmel olursa olsun, duvar renginiz doğru değilse bir bütünlük oluşturamazsınız. Duvar kağıdı da dekorasyonun tamamlanmasında iyi bir seçenektir. Hatta duvar kağıdı ile rengarenk ve eğlenceli yaşam alanları da oluşturmak mümkündür.”

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