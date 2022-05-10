'Ege'nin Düşleri' resim sergisi Türkan Şoray’da

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Teoman Südor’un “Ege’nin Düşleri” resim sergisi açıldı. Küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray’ın yaptığı sergi 9 Haziran’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Türkan Şoray Kültür Merkezi, İtalya Çağdaş Sanat Kataloğunda da yer alan ressam Teoman Südor’un “Ege’nin Düşleri” isimli resim sergisine bir ay boyunca ev sahipliği yapacak. Küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray’ın yaptığı serginin açılışını Antalya’nın iş ve kültürsanat dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Açılışta Belediye Başkanı Ümit Uysal da yer aldı.



Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, “Şehirler, sanat faaliyetleri devam etmediği zaman asla şehir olmaz. İnsan ve bina kalabalığını şehir yapan şey, derinliğini, içindeki ruhu, estetik ve ince bakanlarının yorumlarıdır. O şehre kattıklarıdır” ifadelerine yer verdi. Antalya’da Türkan Şoray Kültür Merkeziyle büyük bir mekansal markalaşmayı gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Uysal, “Antalya’mıza, Muratpaşa’mıza yakıştı. Bu sergi de çok yakıştı” dedi. Başkan Uysal, konuşmasının ardından davetlilerle birlikte sergiyi gezdi.

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