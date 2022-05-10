Motosikleti ayakta sürdü; o anlar kamerada

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Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, motosiklet sürücüsünün ayağa kalkıp, trafiği tehlikeye düşürerek yolda ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte kimliği belirsiz motosiklet sürücüsü, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı'ndan Atatürk Bulvarı'na gidilen alt geçide girerken birden ayağa kalktı. Sürücü, yaklaşık 100 metre kadar seyir halindeki motosikletin üzerinde ayakta ve ellerini açarak ilerledi. Motosikletli, alt geçitten çıkana kadar böyle gitti. Kendisinin ve yoldaki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye sokmasına aldırmayan sürücünün bir süre sonra motosikletin koltuğuna oturduğu görüldü. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, başka motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-05-10 11:14:29



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