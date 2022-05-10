Tur minibüsü devrildi; 9 turist yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tur minibüsü devrildi; 9 turist yaralı

DHA

Tur minibüsü devrildi; 9 turist yaralı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kamyona arkadan çarptıktan sonra devrilen tur minibüsündeki Iraklı 9 turist hafif yaralandı. İki sürücü gözaltına alınırken, turistler midibüsün çok hızlı olduğunu öne sürdü.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Antalya-Serik yolu Pınarlı mevkisindeki köprülü üstgeçitte meydana geldi. Alanya'dan aldığı Iraklı 9 turisti Antalya Havalimanı'na götüren Mehmet Öztürk yönetimindeki 07 AIB 800 plakalı minibüs, Mehmet Yılmaz'ın kullandığı 07 ACC 30 plakalı kamyona arkadan çarptıktan sonra devrildi. Kazada, minibüsteki 9 turist yaralandı.
'KAMYON SIKIŞTIRDI' İDDİASI
Minibüsteki 9 turist hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, turistlere olay yerinde müdahale etti. Kaza anını anlatan sürücü Öztürk, önündeki kamyonun sıkıştırması sonucu kaza yaptığını öne sürdü. Turistler ise sürücünün minibüsü oldukça hızlı kullandığını ve korktuklarını söyledi. İki aracın sürücüsü de ifadeleri için polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-05-10 11:15:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky için geri sayım ...
Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: “Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarını kazanacağız”
YEREL HABERLER Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: “Kasımpaşa ve ...
Motosikleti ayakta sürdü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Motosikleti ayakta sürdü; o anlar kamerada
Kepez 2. Kadın Kooperatifleri Festivali’ne hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kepez 2. Kadın Kooperatifleri Festivali’ne ...
Otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı genç, yeni aldığı motosikletini bırakmamak için hastaneye gitmedi Makas attığını ileri sürdüğü aracın çarpıp kaçması sonucu yaralanan genç, motosikletini bırakacak kimsesi olmadığı için kendisini hastaneye götürmek isteyen ambulansa binmedi Okurken çalışarak biriktirdiği paralarla aldığı motosikletin başından bir an olsun ayrılmayan genç adam, "Uzun zamandır hayalini kuruyordum. Bırakamadım" dedi
YEREL HABERLER Otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı genç, yeni aldığı ...
Antalya’da kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i turist 9 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da kamyonla çarpışan minibüs yan yattı: 8'i ...
Antalya’da 300 yıllık tescilli 40 düğmeli ev turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Antalya’da 300 yıllık tescilli 40 düğmeli ev turizme ...
Antalya Matematik Olimpiyatı’nda şampiyonlar belli oldu
YEREL HABERLER Antalya Matematik Olimpiyatı’nda şampiyonlar belli ...
Antalyaspor rekor kırdı, Nuri Şahin tarihe geçti
YEREL HABERLER Antalyaspor rekor kırdı, Nuri Şahin tarihe geçti
Çalınan çiçeklerin başına nöbetçi personel
YEREL HABERLER Çalınan çiçeklerin başına nöbetçi personel
Katı atık tesisinde yenidoğan bebek cesedi bulundu Bebek, çöp ayrıştırma bandı üzerinde fark edildi
YEREL HABERLER Katı atık tesisinde yenidoğan bebek cesedi ...
'Ege'nin Düşleri' resim sergisi Türkan Şoray’da
YEREL HABERLER 'Ege'nin Düşleri' resim sergisi Türkan Şoray’da
“Türkiye’de üretilen mobilyalar kalitesi nedeniyle dünyada çok fazla tercih ediliyor”
YEREL HABERLER “Türkiye’de üretilen mobilyalar kalitesi nedeniyle ...
Uçansu Şelalesi'nde bahar canlılığı
YEREL HABERLER Uçansu Şelalesi'nde bahar canlılığı
Ortak Mazimiz - Serap Küçük Babacan Koleksiyonu'ndan Bir Seçki Sergisi AKS Kaleiçi Evi'nde açılıyor
YEREL HABERLER Ortak Mazimiz - Serap Küçük Babacan Koleksiyonu'ndan ...
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti
YEREL HABERLER Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti
Antalya’dan Japonya ve ABD’ye teknoloji ihracatı
YEREL HABERLER Antalya’dan Japonya ve ABD’ye teknoloji ihracatı
Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor ...
İlhan Palut: "Üçüncülük adına ayakta kalmalıyız" Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Puansal olarak haftanın en zarara uğrayan takımıyız" "Uzun süredir kötü savunma yapıyoruz, üçüncülük adına ayakta kalmamız gerekiyor"
YEREL HABERLER İlhan Palut: "Üçüncülük adına ayakta ...
Groenendijk: "3 puan güzel" Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: "3 puan güzel, oyun güzel, skor güzel, taraftarlarımız da müthişti"
YEREL HABERLER Groenendijk: "3 puan güzel" Antalyaspor Teknik ...
Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor ...
Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-2
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: ...
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Konyaspor: 2 ...
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Konyaspor: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Konyaspor: 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.