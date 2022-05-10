ASAT 36 milyon 715 bin TL’lik yatırımla bünyesine 20 yeni araç kattı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü’nün 36 milyon 715 bin TL’lik yatırımla bünyesine 20 yeni araç daha katarak, Antalya’nın 19 ilçe ve 913 mahallesinde hizmet verecek araç filosunu güçlendirdiğini söyledi.



ASAT, hizmetlerinde verimliliği arttırmak amacıyla araç filosunu damperli kamyon, paletli mini ekskavatör, vidanjör, panelvan, kanal görüntüleme aracı, fiziki kaçak arama aracı ve asfalt yama silindiri olmak üzere 20 yeni araç kattı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yeni alınan araçları inceledi. Başkan Muhittin Böcek, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt’tan yeni alınan araçlar hakkında bilgi aldı.



“996 araç ile hizmet”

Başkan Muhittin Böcek, ASAT’ın gece gündüz demeden Antalya’nın tüm ilçe ve mahallelerinde hizmet verdiğine dikkat çekti. Başkan Böcek, “Tüm çalışma arkadaşlarımız, bütün vatandaşlarımıza sağlıklı su ulaştırabilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda araç filomuza yeni 20 araç kattık. Şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 440 aracımız vardı. 36 milyon 715 bin TL’lik bir yatırımla 20 yeni araç daha aldık. Bunun yanında kiralık 558 araç olmak üzere toplamda Antalyalı hemşerilerimize 996 aracımızla hizmet vermekteyiz” dedi.



“Deneme sürüşü yaptı”

ASAT bünyesinde sahada çalışan personele teşekkür eden Başkan Muhittin Böcek, “Antalya’mızın içme suyu altyapısının yenilenmesi noktası başta olmak üzere, vatandaşlarımızın sağlıklı su tüketebilmesi amacıyla Antalyalı hemşerilerimizin emrinde olmaya da devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize yeni alının araçlarımız hayırlı olsun. Allan kaza bela vermeden vatandaşlarımıza hizmet etmelerini diliyorum” diye konuştu. Başkan Muhittin Böcek, daha sonra yeni alınan araçları binerek, deneme sürüşü yaptı.

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