Üreticiye Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik’te ekonomik değeri yüksek alternatif üretim modellerini üreticiye tanıtmak için Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği eğitimi verdi. Tamamlanan eğitimin ardından üreticilere fide dağıtıldı ve dikim yaptırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalyalı çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Serik Hasdümen Mahallesi’nde kurs alan çiftçiler eğitim aldıkları tıbbi aromatik bitkileri toprakla buluşturdu. Kurs programı dahilinde Ada Çayı, Lavanta, Ekinezya, Oğul Otu, Kekik, Biberiye ve diğer Tıbbi ve Aromatik bitkilerinin kültüre alınan çeşitlerinde yetiştiricilik metotları, iklim ve toprak istekleri, doğada korumalarına yönelik öneriler ve yok olmamaları için neler yapılabileceği konularında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca bu bitkilerden tamamlayıcı tıp alanında nasıl faydalanılacağı ve diğer kullanım alanları konularında bilgiler verildi.



“Önce eğitim, sonra dikim”

Fide ve fidan desteğinin yanında eğitim ve örnek uygulamalarla çiftçileri en doğru şekilde yönlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, “Kendi seralarımızda ürettiğimiz tıbbi aromatik bitkilerimizi katılımcılarımızla birlikte dikimini gerçekleştirdik. Böylelikle eğitimde teorik olarak verdiğimiz bilgileri tarlada kendi ürettiğimiz fidelerle buluşturuyoruz. Çiftçilerimiz aldıkları eğitimle hem kendilerine yeni bir kazanç kapısı sağlayacak hem de meslek sahibi olacak. Başkanımızın yerelden kalkınma ilkesiyle her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.



“Çok verimli bir eğitim”

Bitkileri çok sevdiğini dile getiren Gülüm Sert “Çok verimli bir eğitim oldu. Bilgilendik. Bu tarz eğitimlerin devamını bekliyoruz” dedi.

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