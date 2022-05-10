Antalya’daki Giritliler piknikte buluştu

Antalya Giritliler Derneği’nin her yıl düzenlediği geleneksel Giritliler Pikniği Giritliler Parkı’nda yapıldı. Piknikte yazar Serpil Devrim Rothea kitabı ile ilgili söyleşisini gerçekleştirdi.

Antalya Giritliler Derneği’nin her yıl düzenlediği geleneksel Giritliler Pikniği Giritliler Parkı’nda yapıldı. Pikniğe Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı, Anadolu Hemşehri Dernekleri (AHDER) Platformu Genel Başkanı Deniz Akgün ve Kuşaktan Kuşağa Antalyalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kantarcılar katıldı. Yoğun katılımın olduğu piknikte ödüllü yazar Serpil Devrim yeni yazdığı Rothea kitabı ile ilgili söyleşi yaparak, kitabını sevenleri için imzaladı. Piknikte gün boyu canlı müzik yapılırken, annelerin, Anneler Günü’de unutulmadı. Annelere çiçekler dağıtılırken, piknikte lokma dağıtımı da gerçekleşti.

Katılımcılara teşekkür eden Antalya Giritliler Derneği Başkanı Cem Çon, “Böyle güzel bir günde bir araya gelmek bizi çok mutlu etti. İki yıldır pandemiden dolayı hasret kaldığımız geleneksel pikniğimizde tekrar sizinle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Öte yandan bugün bizi kırmayıp, yoğun programında bize de yer veren kıymetli yazarımız Serpil Devrim de sonsuz teşekkür ederim. Umuyorum ki bir daha bu tarz bir salgın hastalık yaşamayız ve birbirimizden ayrı düşmeyiz” dedi.

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