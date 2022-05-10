Döşemealtı’nda 19 Mayıs heyecanı başladı

Döşemealtı Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlamaya hazırlanıyor.

Belediye ekipleri günler öncesinden ilçeyi Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla süslemeye başladı. 19 Mayıs Perşembe günü ise düzenlenecek araç korteji ile bayram coşkusunun başlayacağı Döşemealtı’nda akşam ise ünlü sanatçı Murat Dalkılıç en sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirecek.



Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, milli bayramların ilçede çok büyük coşkuyla kutlandığına dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençlere armağan ettiği bayramımızın 103’ncü yılında düzenleyeceğimiz araç korteji ve ücretsiz halk konserine tüm gençlerimizi ve hemşerilerimi davet ediyorum. Gelin bu coşkuyu yine Döşemealtı’nda hep birlikte kutlayalım” diye konuştu.



Döşemealtı Belediyesi tarafından her yıl çok geniş katılımla kutlanan milli bayramlar, ilçe halkını bir araya getiriyor. Bu senede Yeşilbayır Mahallesi’nden başlayacak olan araç korteji ilçeyi baştanbaşa kat edecek. Marşlar ve şarkılar eşliğinde yapılacak olan kortejde Türk bayrakları dağıtılacak. Kent meydanında sona erecek kortejin ardından Murat Dalkılıç konseri başlayacak. Konser öncesi alandaki herkese Türk bayrağı ve meşaleler dağıtılacak. Döşemealtı Belediyesi 19 Mayıs’ta tam 20 bin Türk Bayrağını halka hediye edilecek.

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