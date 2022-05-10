Antalya’da iki milyon 20 bin TL’lik kumar operasyonu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde polis ekiplerinin ihbar üzerine operasyon düzenlediği iki katlı binanın üst katında iki milyon 20 bin TL değerinde para kartı ele geçirildi. Operasyonda, İşletme sahibi olan şahsa Kumar Oynatılması için Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesine muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri kumar suçu ile ilgili saat 01.30 sıralarında yapılan operasyonda, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde İki katlı bir binanın üst katında kumar oynatıldığı istihbari bilgisi alınması üzerine Ahlak Büro Amirliğinde görevli personeller tarafından işletme içerisine girildiğinde, özel dizayn edilmiş poker masası etrafında kumar oynayan şahısların olduğu tespit edildi. Suç eşyası ve delili olma niteliği taşıyan taşıyan 32 adet iskambil kağıdı, 30 adet poker pulu, 1 milyon 500 bin TL değerinde 22 adet yeşil renkli para kartı, 300 bin TL değerinde 30 adet kırmızı renkli para kartı, 120 bin TL değerinde 24 adet mavi renkli para kartı, 100 bin TL değerinde 10 adet sarı renkli para kartı olmak üzere toplamda 86 adet iki milyon 20 bin TL değerinde para kartı ve 10 bin TL banknot paraya paraya el konuldu. İşletme sahibi olan şahsa Kumar Oynatılması için Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesine muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, iş yerinin mühürlenmesi için gerekli çalışmalar yapıldı.

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