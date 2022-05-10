Antalya'da jandarmadan tarihi şamdan operasyonu Kargo ile gönderilmek istenen tarihi eserlere el konuldu

Antalya’nın Demre ilçesinde bir şahsın tarihi eser niteliğindeki eşyaları kargo ile bir başkasına göndereceği ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine düzenlenen operasyonda 12 adet sikke ile 1 adet üç parçadan oluşan şamdan ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Demre ilçesi, Gökyazı Mahallesinde faaliyet gösteren bir kargo işletmesinden; Y.T. isimli şahsın tarihi eser niteliğindeki malzemeleri göndereceği bilgisinin alınması üzerine düzenlenen operasyonda; 12 adet sikke ile 1 adet üç parçadan oluşan şamdan ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; suça konu kargo paketini Y.T. ve M.T. isimli şahsın getirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

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