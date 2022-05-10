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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da Engelsiz Festival hazırlıkları

İHA

Alanya'da Engelsiz Festival hazırlıkları

Engelliler haftasında düzenlenecek olan Engelsiz Kent Alanya Festivaline vatandaşları davet eden Başkan Yücel, “Engelli kardeşlerimizin Alanya’da hiçbir engelle karşılaşmadan huzurla mutlulukla yaşayabilmesi bizim en büyük gayemizdir” dedi.
Alanya Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mayıs ayına ilişkin önemli gün ve haftalara değindi. Alanya Belediyesi’nin 1016 Mayıs Engelliler Haftası’nı düzenlenecek bir festival ile renklendireceklerini belirterek, “Alanya Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin Alanya’da hiçbir engelle karşılaşmadan huzurla mutlulukla yaşayabilmesi bizim en büyük gayemizdir” dedi.
“Engelsiz bir kent oluşturmak istiyoruz”
Bir ilki hayata geçirdiklerini belirten Başkan Yücel, “15 Mayıs Pazar Günü İskele Şelale Meydanı’nda, kentimizde engelli bireylerle ilgili çalışma yapan resmi ve özel kurum ve kuruluşların katılımıyla Engelsiz Kent Alanya Festivalini gerçekleştireceğiz. Açılışı saat 17.00’de gerçekleştireceğimiz etkinliğimize meclis üyelerimizi ve tüm Alanya halkını davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Türkiye’nin enerjisi Alanya’da konuşulacak”
Başkan Yücel, Alanya Belediyesi’nin de 2021 yılında üye olduğu Enerji Kentler Birliği’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının doğru yönetilmesi ve kent ölçeğinde enerji verimliği ve tasarruf potansiyelinin arttırılması hedefiyle Alanya’da bir çalıştay gerçekleştireceğini belirtti. Başkan Yücel, “Kentimiz, 1112 Mayıs tarihlerinde NoxInn Otel’de 2 gün sürecek olan ‘Belediyeler İçin Enerji ve İklim Eğitimleri Çalıştayı’na ev sahipliği yapacak. Etkinliğe tüm meclis üyelerimizi davet ediyorum” diye konuştu.
20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 2729 Mayıs’ta
“2 yıldır pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz, halkımızın ve bizlerin özlemle beklediği 20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivalimizi 2729 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceğiz” diyen Başkan Yücel, “Teması Alanya Mutfağı ve yöresel lezzetlerimiz olan festivalimiz Yörük Göçü ile başlayacak ve her gün akşam ücretsiz halk konserleri ile devam edecektir. Şimdiden meclis üyelerimizi ve tüm halkımızı festivalimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından gündem maddeleri de okunup oylanmasıyla meclis oturumu sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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