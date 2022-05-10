Alanya’nın en güzel balkon ve bahçesi yarışmayla belirlendi

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün düzenlendiği ‘En Güzel Balkon, En Güzel Bahçe’ yarışmasında jüri değerlendirmeleri tamamlandı.

Alanya Belediyesi’nin, çevre bilincini ve sevgisini arttırmak, yaşanılan çevrenin görsel niteliğini desteklemek, halkın, kent peyzajına ilgisini teşvik etmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği para ödüllü ´En Güzel Balkon Bahçe´ yarışmasının kazananları belirlendi. 2 Mart 2022 tarihinde başlayan yarışma başvuruları, 22 Nisan tarihinde de sona erdi. Yapılan başvurular jüri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilerek dereceye giren balkon ve bahçe düzenlemeleri belirlendi. Başvurular tamamlandıktan sonra jüri heyeti başvuruları değerlendirdi. Dereceye girenlere ödülleri 7 Haziran Alanya Çevre Festivalinde verilecek.

Yarışmada dereceye giren her balkon ve bahçeye ödülleri ayrı ayrı verilecek. Birincilere 3 bin TL, ikincilere 2 bin 500 TL, üçüncülere bin 500 TL para ödülü dağıtılırken ayrıca plaket ve mansiyon ödülleri de verilecek. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, En Güzel Balkon, En Güzel Bahçe yarışmasının düzenlenme amacının Alanya halkının çevreye ve doğa duyarlılığını arttırmak olduğunu belirtti.

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