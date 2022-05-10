Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı Konyaspor’u 32 mağlup etti. Yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran kırmızıbeyazlılar, ara vermeden Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Konyaspor maçında ilk on birde forma giyen futbolcular fitness salonunda yenileme çalışması yaptı. Diğer grup ise sahada antrenman yaptı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin gözetimindeki antrenman, dar alan turnuvası ile sona erdi. Nuri Şahin de antrenmanda oyuncularıyla pas çalışması yaparak turnuvaya katıldı.

Kırmızıbeyazlılar, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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