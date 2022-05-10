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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OSB’ler yeşil dönüşümde Türkiye’ye örnek olacak

İHA

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından "OSB'lerin Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya 81 ildeki organize sanayi bölge müdürleri ve OSB'lerin ilgili personelleri katıldı.

OSB’ler yeşil dönüşümde Türkiye’ye örnek olacak

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından “OSB'lerin Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya 81 ildeki organize sanayi bölge müdürleri ve OSB’lerin ilgili personelleri katıldı.
Antalya’da bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan OSBÜK Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Türkiye’nin sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiren organize sanayi bölgelerinin Türk sanayisine lokomotiflik yaptığının altını çizerek, OSB’lerin yeşil dönüşüm sürecinde Türkiye’ye örnek olacağını vurguladı.

OSBÜK’ten 2053 hedefine destek
OSBÜK olarak, yeşil dönüşüm sürecinde OSB’leri güçlendirecek önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Ardıç, Türkiye’nin 2053 yılında karbon nötr olma hedefini desteklediklerini aktardı. Ardıç, bu dönüşüm sürecinde özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının çok önemli olduğunu kaydederek, “OSB’lerimizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasını çok önemsiyoruz. Şu anda OSB’lerimizdeki yenilenebilir yatırımlarının kapasitesi bin 282 MW’a ulaştı. Bu kapasiteyi 2030 yılına kadar iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte sürekli çalışmalar yapıyoruz. Çünkü yenilenebilir yatırımları, yeşil dönüşüm sürecinde bizim en güçlü kaslarımızdan birisi olacak” şeklinde konuştu.

OSB Bölge Müdürlerine ve çalışanlarına teşekkür
Ardıç, organize sanayi bölgelerinin yatırımcıların bir numaralı tercihi haline geldiğini belirterek, bu başarıda emeği olan OSB bölge müdürleri ve çalışanlarına teşekkür etti. Ardıç, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bugün geldiğimiz noktada ‘Türkiye’de nereye yatırım yapılır?’ sorusunun cevabı çok net olarak organize sanayi bölgeleridir. Yatırımcıların bu teveccühünün altında, OSB’lerimizde hizmet üreten bölge müdürlerimizin, çalışanlarımızın büyük emekleri var. Bu başarı hikayesinin görünmeyen kahramanları OSB’lerimizdeki tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”
Ardıç, ayrıca OSBÜK’ün yürüttüğü projeler ve yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler de verdi.

OSB’lere devlet desteği sürecek
Türkiye’nin planlı sanayileşmesinde ve sürdürülebilir kalkınmada organize sanayi bölgelerinin önemine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan ise, OSB’lerin Türk sanayisine ve istihdama çok önemli katkılar sağladığını anlattı. Turan, “Bugün itibariyle ülkemizde OSB’si olmayan hiçbir ilimiz bulunmamaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın 2022 yılı yatırım programında devam eden 110 OSB projesi bulunmakta olup, bu projeler için bugüne kadar 2022 yılı fiyatları ile yaklaşık 2,5 milyar lira harcama yapılmıştır. Bakanlığımızca OSB uygulamalarına yönelik istikrarlı devlet desteğinin sağlanmasına devam edilecektir. Organize sanayi bölgelerimizde doluluk oranımız yaklaşık yüzde 83 seviyesinde olup, bu OSB’lerimizde üzerinde tesis bulunan 56 bini aşkın parselde yaklaşık 2 milyon 220 bin işçiye iş imkanı sağlanmıştır. OSB’lerdeki boş parsellerin tahsisinin yapılarak inşaatlarının tamamlanmasıyla bu sayının 3 milyon kişiye ulaşması beklenmektedir” dedi.

OSBÜK, OSB’lerin sorunlarının çözülmesine öncülük etti
Konuşmasında Türkiye’deki tüm OSB’lerin tek çatı kuruluşu olan OSBÜK’e teşekkür eden Turan, OSBÜK’ün bakanlık ve OSB’ler arasında güçlü bir köprü olduğunu vurguladı. Turan, sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Bakanlığımız ile OSB’ler arasında koordinasyonu ve dayanışmanın sağlanması amacıyla kurulan OSBÜK, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışma yapmak gibi çok önemli bir misyon üstlenmektedir. OSB’ler ve Bakanlığımız arasında güçlü bir köprü vazifesi gören OSBÜK, OSB’lerin yükünü hafifleterek kurulduğu günden bugüne kadar OSB’lerin pek çok sorununu yasal yönden çözüme kavuşturmasında öncülük etmiştir.”
Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Proje Uygulama Birimi Uzmanı Cihan Usta, katılımcılara “Yeşil OSB Kriterleri” isimli bir sunum yaptı. Sunum sonrası Cihan Usta, Stratejik Plan ve Program Daire Başkanı Orhan Kılınç ile Proje Uygulama Birimi Mühendisi Yeşim Kılıç katılımcıların sorularını yanıtladı. Dört gün boyunca devam edecek çalıştayın ilk gününde Antalya OSB Çevre ve Atık Su İşletme Müdürü Sema Kayhan, Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Çevre Yönetimi Atık Su İşletme Müdürü Enise Dilek Demir ile Konya OSB İşletmeler Müdürü Ahmet Arundaş organize sanayi bölgelerindeki iyi uygulama örneklerini anlattı.

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