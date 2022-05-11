Uyuşturucu satıcılarından basın mensubuna: “Baronları çek dayı baronları, bizi değil”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu satıcılarından basın mensubuna: “Baronları çek dayı baronları, bizi değil”

İHA

Uyuşturucu satıcılarından basın mensubuna: “Baronları çek dayı baronları, bizi değil”

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ikamette yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu, hassas terazi ve para ele geçirildi.3 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye çıkarılırken şüphelilerden birisinin “Baronları çek dayı baronları, bizi değil” dedi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik olarak yapılan saha çalışmaları bünyesinde Kasaplar Mahallesi 8527 Sokak üzerinde bulunan müstakil binada arama yapıldı. Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararı doğrultusunda narkotik madde arama köpeği Pars’ın da katıldığı aramada; satışa hazır vaziyette 11 küçük paket halinde toplam 14,98 gram metamfetamin maddesi, 1 adet mouse görünümlü hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin TL para ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan ve haklarında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan adli işlem yapılan U.B., Ş.C. ve M.C. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

"Baronları çekin"
Adliyeye çıkarılmaları sırasında şüphelilerden bir tanesinin görüntü alan basın mensubuna “Baronları çek dayı baronları, bizi değil” demesi dikkati çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu üç kadın kurtarıldı, çete lideri kadın tutuklandı Özbekistanlı kadın tacirinin adliyedeki rahat tavırları dikkat çekti
YEREL HABERLER Fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu üç kadın ...
Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye operasyon
YEREL HABERLER Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye operasyon
(Görüntülü) ANTALYA - ANTALYA&#039;DA SURİYELİ TIP ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - ANTALYA'DA SURİYELİ TIP ...
Antalya'da Suriyeli tıp öğrencisi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da Suriyeli tıp öğrencisi evinde ölü bulundu
Antalya'da tıp fakültesi öğrencisinin şüpheli ölümü
YEREL HABERLER Antalya'da tıp fakültesi öğrencisinin şüpheli ölümü
OSB’ler yeşil dönüşümde Türkiye’ye örnek olacak
YEREL HABERLER OSB’ler yeşil dönüşümde Türkiye’ye örnek olacak
Zincir marketten iç çamaşırı çalıp kasiyere bıçak çektiği iddia edilen kadın serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Zincir marketten iç çamaşırı çalıp kasiyere bıçak ...
Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Alanya’nın en güzel balkon ve bahçesi yarışmayla belirlendi
YEREL HABERLER Alanya’nın en güzel balkon ve bahçesi yarışmayla ...
Alanya'da Engelsiz Festival hazırlıkları
YEREL HABERLER Alanya'da Engelsiz Festival hazırlıkları
Kumluca 23. Tarım ve Seracılık Festivali bir birinden renkli etkinliklerle devam ediyor
YEREL HABERLER Kumluca 23. Tarım ve Seracılık Festivali bir birinden ...
4 gündür haber alınamayan genç, aracında başından vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER 4 gündür haber alınamayan genç, aracında başından ...
26 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Alanya’da yakalandı
YEREL HABERLER 26 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Alanya’da ...
İç çamaşırı çalıp, kasiyeri bıçakla tehdit eden kadın serbest
YEREL HABERLER İç çamaşırı çalıp, kasiyeri bıçakla tehdit eden kadın ...
Plakasız motosiklet sürücüsüne motosikletin fiyatı kadar para cezası Plakasız motosiklet sahibine sigorta, muayene ve sürücü belgesinden 11 bin TL ceza
YEREL HABERLER Plakasız motosiklet sürücüsüne motosikletin fiyatı ...
Antalya'da jandarmadan tarihi şamdan operasyonu Kargo ile gönderilmek istenen tarihi eserlere el konuldu
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan tarihi şamdan operasyonu Kargo ...
Antalya’da iki milyon 20 bin TL’lik kumar operasyonu
YEREL HABERLER Antalya’da iki milyon 20 bin TL’lik kumar operasyonu
Evinde yasadışı kenevir üreten şüpheliye operasyon
YEREL HABERLER Evinde yasadışı kenevir üreten şüpheliye operasyon
Kiraladığı araçla kaçan dolandırıcı GPS üzerinden 700 kilometrelik takiple yakalandı Kiralık araçla dolandırıcılık yapan şahsı GPS cihazı ele verdi Osmaniye'den kiraladığı araçla Antalya'da yakalandı
YEREL HABERLER Kiraladığı araçla kaçan dolandırıcı GPS üzerinden 700 ...
Çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı Darp edilen 2 kişi yolda yatıp başlarını tutarak ambulansın gelmesini bekledi Darp olayına karışan 2 kişi polis merkezine götürüldü
YEREL HABERLER Çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı Darp ...
Konyalılar Cami Kurban Bayramı’nda ibadete açılıyor
YEREL HABERLER Konyalılar Cami Kurban Bayramı’nda ibadete açılıyor
Konyaaltı’nda sahne gençlerin olacak
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda sahne gençlerin olacak
Döşemealtı’nda 19 Mayıs heyecanı başladı
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda 19 Mayıs heyecanı başladı
Antalya’daki Giritliler piknikte buluştu
YEREL HABERLER Antalya’daki Giritliler piknikte buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.