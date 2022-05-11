Marmara'da deniz kestanesi avcılığı yasaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmara'da deniz kestanesi avcılığı yasaklandı

DHA

Marmara'da deniz kestanesi avcılığı yasaklandı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)MARMARA Denizi'nde Uzak Doğu'ya ihracatı nedeniyle aşırı avcılığı yapılmaya başlanan denizlerin doğal temizleyicilerinden deniz kestanesinin avcılığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yasaklandı.
Aşırı kirliliğin ortaya çıkardığı müsilaj sorununun devam ettiği Marmara Denizi'nde, ekosistemin en önemli deniz canlılarından biri olarak gösterilen deniz kestanelerinin avcılığı yeniden yasaklandı. Yasaklama kararı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, 9 Mayıs 2022 tarihli Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay imzasıyla duyuruldu.
KARAR MDEP KAPSAMINDA ALINDI
Marmara Denizi Eylem Planı (MDEP) kapsamında alınan kararda şöyle denildi:
"Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilaj patlaması için hazırlanan MDEP kapsamında bakanlığımız sorumluluğunda yer alan eylemlere ilişkin çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Marmara Denizi'nde yürütülen balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması ve koruma alanlarının genişletilmesi de bakanlığımız sorumluluğundaki eylemler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Marmara Denizi'ndeki balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli devamının sağlanması amacıyla, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, ticari amaçlı deniz kestanesi avcılığı ve toplayıcılığı yasaklanmıştır."
Yasak kararı İçişleri Bakanlığı'na bağlı Marmara Denizi'ne kıyısı olan, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel komutanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı tüm il müdürlükleri ve Türkiye su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği ile Deniz Ürünleri Avcılığı Üreticileri Merkez Birliği'ne bildirildi.
UZMANLAR GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Marmara Denizi'nde deniz kestanesinin aşırı avcılığını, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Herdem Aslan ile sualtı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan gündeme getirdi. Deniz kestanelerinin, Türkiye'nin de imzaladığı BERN sözleşmesi kapsamında koruma altında olduğunu belirten uzmanlar, bakanlığa avcılığın yasaklanması çağrısında bulunmuştu.
Sadece Saroz Körfezi'nden bir günde 50 ton kadar deniz kestanenin halk tarafından kilosu 20 liraya varan ücretler karşılığında avlandığı yönünde bilgiler veren Su Ekosistemleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı da olan Prof. Dr. Herdem Aslan, deniz kestanelerinin deniz ekosistemi için çok önemli kilit bir tür olduğunu, acilen avcılığının durdurulmasını istemişti.
DENİZLERİN DOĞAL TEMİZLEYİCİSİ
Tahsin Ceylan ise deniz kestanesi üzerinde artış gösteren avcılık talebi ve Uzak Doğu'ya ihracat miktarları göz önüne alınarak, Türkiye´nin karasularında deniz kestanesinin ticari avcılığının 2022 yılı itibarıyla serbest bırakıldığını söyledi. Uluslararası sözleşmelerle koruma altındaki deniz kestanesinin kirliliğin olduğu ortamda yaşamadığını belirten Ceylan, "Bu nedenle indikatör (ekolojik koşulların ya da süreçlerin ayrımını ve tanınmasını sağlayan) bir türdür. Uzak Doğu'da çok tüketiliyor. İhracatı da yapıldığı için rant kapısı olmuştu. Bu tür sadece temiz suyun olduğu alanda yaşar ve dipteki organik maddeleri çözer, deniz hıyarları gibi çok önemli bir doğal temizleyicidir. Marmara Denizi'nin ekosistemi ve temizliği açısından oldukça önemli bir role sahip. Avcılığının yeniden yasaklanması sevindirici bir karar. Ege Denizi'nde de yasaklanması isabetli olacaktır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-05-11 10:41:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

La Travıata bu sezon son kez sahnede
YEREL HABERLER La Travıata bu sezon son kez sahnede
Muratpaşa Çevre Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa Çevre Festivali başlıyor
ABD'li turist, paraşütte heyecandan bayıldı
YEREL HABERLER ABD'li turist, paraşütte heyecandan bayıldı
Antalya'da depoya yapılan baskında 11 bin litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da depoya yapılan baskında 11 bin litre kaçak ...
MATSO Başkanı Güngör: “İhracat yapan firmalarımızı destekliyoruz”
YEREL HABERLER MATSO Başkanı Güngör: “İhracat yapan firmalarımızı ...
Uyuşturucu satıcılarından basın mensubuna: “Baronları çek dayı baronları, bizi değil”
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarından basın mensubuna: “Baronları ...
Fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu üç kadın kurtarıldı, çete lideri kadın tutuklandı Özbekistanlı kadın tacirinin adliyedeki rahat tavırları dikkat çekti
YEREL HABERLER Fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu üç kadın ...
Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye operasyon
YEREL HABERLER Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye operasyon
(Görüntülü) ANTALYA - ANTALYA&#039;DA SURİYELİ TIP ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - ANTALYA'DA SURİYELİ TIP ...
Antalya'da Suriyeli tıp öğrencisi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da Suriyeli tıp öğrencisi evinde ölü bulundu
Antalya'da tıp fakültesi öğrencisinin şüpheli ölümü
YEREL HABERLER Antalya'da tıp fakültesi öğrencisinin şüpheli ölümü
OSB’ler yeşil dönüşümde Türkiye’ye örnek olacak
YEREL HABERLER OSB’ler yeşil dönüşümde Türkiye’ye örnek olacak
Zincir marketten iç çamaşırı çalıp kasiyere bıçak çektiği iddia edilen kadın serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Zincir marketten iç çamaşırı çalıp kasiyere bıçak ...
Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Alanya’nın en güzel balkon ve bahçesi yarışmayla belirlendi
YEREL HABERLER Alanya’nın en güzel balkon ve bahçesi yarışmayla ...
Alanya'da Engelsiz Festival hazırlıkları
YEREL HABERLER Alanya'da Engelsiz Festival hazırlıkları
Kumluca 23. Tarım ve Seracılık Festivali bir birinden renkli etkinliklerle devam ediyor
YEREL HABERLER Kumluca 23. Tarım ve Seracılık Festivali bir birinden ...
4 gündür haber alınamayan genç, aracında başından vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER 4 gündür haber alınamayan genç, aracında başından ...
26 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Alanya’da yakalandı
YEREL HABERLER 26 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Alanya’da ...
İç çamaşırı çalıp, kasiyeri bıçakla tehdit eden kadın serbest
YEREL HABERLER İç çamaşırı çalıp, kasiyeri bıçakla tehdit eden kadın ...
Plakasız motosiklet sürücüsüne motosikletin fiyatı kadar para cezası Plakasız motosiklet sahibine sigorta, muayene ve sürücü belgesinden 11 bin TL ceza
YEREL HABERLER Plakasız motosiklet sürücüsüne motosikletin fiyatı ...
Antalya'da jandarmadan tarihi şamdan operasyonu Kargo ile gönderilmek istenen tarihi eserlere el konuldu
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan tarihi şamdan operasyonu Kargo ...
Antalya’da iki milyon 20 bin TL’lik kumar operasyonu
YEREL HABERLER Antalya’da iki milyon 20 bin TL’lik kumar operasyonu
Evinde yasadışı kenevir üreten şüpheliye operasyon
YEREL HABERLER Evinde yasadışı kenevir üreten şüpheliye operasyon

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.