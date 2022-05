Muratpaşa Çevre Festivali başlıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştireceği Muratpaşa Çevre Festivali, “İklim ve Her Şey” sloganıyla başlıyor. 1215 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe Yaşam Alanı’nda düzenlenecek.



Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Çevre Festivali’nin doğayla uyum içinde bir yaşamın mümkün olduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi. Bu uyumu “ego insandan eko insana geçiş” olarak anlatan Başkan Uysal, “Bu uyum, aynı zamanda, çevre sorunlarına dikkat çekmeyi, çevre bilincini oluşturma ve geliştirmeyi kapsıyor. Bizlere soluduğumuz havayı temiz tutmak, su kaynaklarımızı, toprağımızı, ormanlarımızı korumak gibi sorumluluklar yüklüyor” diye konuştu.



Bu çerçevede ilk festivali 2018’de düzenlediklerini belirten Başkan Uysal, pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık ara sonrası 3’üncü festivali Dünya İklim Günü’nü de içine alan 1215 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceklerini söyledi. Başkan Uysal, “İklim ve Her Şey” sloganıyla gerçekleştirilecek festivalin yüzünün ise koruma altında bulunan Akdeniz foku olduğunu kaydetti.



Muratpaşa 3. Çevre Festivali, Antalya’nın doğa harikası falez bandından bulunan Adalya Vakfı Engelsiz Kafe Yaşam Alanı’nda düzenlenecek. Perşembeden pazara devam edecek festival, hafta içi 10.3022.00, hafta sonu ise 12.0022.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Festival, 12 Mayıs Perşembe saat 10.30’da taşlar ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ağırlıklarla gerçekleştirilecek pilates kursuyla başlayacak. İlk günü ekoloji atölyeleri, çocuklar için oyun ve drama çalışmaları, sergilerle devam edecek festivalde gün batarken ‘İklim Sahnesi’nde Can Özhan’ın keman öğrencileri sahne alacak. Saat 20.00’de ise Burcu Bükem Kuru, Bahar Kınıs Tuğlu ve Ahmet Sait Karabulut’un ‘Suyun Belleği’ isimli konseri gerçekleştirilecek.



Festivalin ikinci günü 13 Mayıs Cuma ise 5 yıl önce katledilen doğa savunucuları Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu’nun adını taşıyan söyleşi alanında iklim ve tarım, iklim adaleti konulu söyleşiler olacak. Saat 20.00’de ise ‘Çer Çöp Havası’yla metal, plastik şişe ve bidon gibi çöpe atılmış malzemelerden ürettikleri enstrümanlarla müzik yapan Fungistanbul iklim sahnesinde olacak.

Cumartesi günü ise yazar ve çevre bilimci Buket Uzuner, ‘İklim ve Edebiyat’ başlıklı söyleşisiyle festivalin konuğu olacak. Festivalde akşam saatlerinde ise, poprock grubu Gripin sahne alacak. Gripin konseri saat 20.00’de başlayacak. Konser öncesi Başkan Uysal da Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’ni imzalayacak. Festivalin son günü, 15 Mayıs Pazar ise ‘yeşil kimyager’ Fatih Küçükuysal ‘Güzelliğin Kimyası’ başlıklı atölye çalışması gerçekleştirecek. Festivalde saat 20.00’de ise Gizem Okudan Latin Jazz Band sahne alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.