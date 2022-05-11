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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaza yapan araçtan yola dökülen yağı trafik polisi toz dökerek kapatmaya çalıştı

İHA

Kaza yapan araçtan yola dökülen yağı trafik polisi toz dökerek kapatmaya çalıştı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Kaza yapan aracın sol ön tekeri koparken, otomobilden yola dökülen ve diğer araçlar için tehlike oluşturan yağ, trafik polisi tarafından toz ve kum dökülerek kapatılmaya çalışıldı.
Kaza, AlanyaAntalya D400 Karayolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Duran C.’nin kullandığı 66 HR 241 plakalı otomobilin, Manavgat Çevreyolu SorgunOtogar Köprülü kavşağında yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpması ve sol ön tekerinin kopması sonucunda meydana geldi.
Kazanın ardından olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkânlarıyla çıkan otomobil sürücüsü sağlık ekibinin ısrarıyla ambulansta kontrolden geçirilirken önemli bir şeyinin olmadığını söyledi ve hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Trafik polisi yolu kumladı
Kaza sonrasında köprülü kavşakta araç geçişine tek şeritten kontrollü olarak izin verilirken uzun araç kuyruğu oluştu. Araçtan yola dökülen ve diğer araçlar için tehlike oluşturan yağ, trafik polisi tarafından toz ve kum dökülerek kapatılmaya çalışıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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