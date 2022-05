Konyaaltı’nda minikler farkındalık için yürüdü

Engelliler Haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmak isteyen Konyaaltı Belediyesi’nin kreş öğrencileri engellileri unutmadı. Kendi hazırladıkları pankartlarla engellilerin seslerini duyurmak için ‘Farkındalık Yürüyüşü’ gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi Gürsu Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören minik öğrenciler Engelliler Haftası çerçevesinde düzenledikleri etkinlikle engelli bireylerin yaşadığı zorluklara, hazırladıkları pankartlarla dikkat çekti.



“Sevgi her engeli aşar”

Minik öğrenciler, ‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’, ‘Sevgi Her Engeli Aşar’ ‘Kalbindeki Engeli Kaldır’ yazılı pankartlarla kreşlerinin çevresinde yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Yol kenarına park eden araçların üzerine engellilere destek olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak amaçlı mesajlar içeren afişleri bırakan minik öğrenciler, yoldan geçen vatandaşların takdirini topladı.



“Herkes engelli adayı”

Engelli vatandaşları sadece bir hafta hatırlamadıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve gereksinimlerinin farkında olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak bizlerin sorumluluğudur. Her sağlıklı insanın engelli adayı olduğunun unutulmadan yaşamımıza devam etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

