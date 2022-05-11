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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayakkabı Fuarı'nda 'No War' yazılı bot ilgi çekti

DHA

Ayakkabı Fuarı'nda 'No War' yazılı bot ilgi çekti


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nda, özel taşlarla üzerine 'No War' yazılı kadın botu ilgi çekti. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, "Biz dünyanın hiçbir yerinde savaşın olmamasını ve barışın hakim olmasını tüm insanlık gibi arzu ediyoruz" dedi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nın açılışını İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Güven Karaca, TASD Başkanı Berke İçten, Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Sait Vakkas Salıcı ve Eksposhoes Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir yaptı. 12'ncisi gerçekleştirilen ve 26 ülkeden toplam 800 yabancı alıcının ziyaret ettiği fuara özel 'Barış Ayakkabısı' tasarlandı. Üzerine özel taşlarla 'No War' (Savaşa Hayır) yazılan ayakkabı ilgi çekti.
'RUSYA YERİNE BİRİNCİ SIRAYI ALMANYA ALDI'
TASD Başkanı Berke İçten, "Biz dünyanın hiçbir yerinde savaşın olmamasını ve barışın hakim olmasını tüm insanlık gibi arzu ediyoruz. Rusya bizim en önemli pazarımız. 20102012 döneminde yüzde 25'lik ihracattan pay alan konumdayken, bugün itibarıyla oranı biraz gerilemiş olmakla birlikte yüzde 78 ticaret hacmimizin olduğu bir ülke. Bundan 10 sene önce 2'nci sırada gelen Ukrayna, 3'üncü sırada Irak, Suudi Arabistan şeklinde devam eden bir pazar çeşitliliğimiz vardı. Bugün Rusya'nın yerine birinci sırayı Almanya'nın aldığını görüyoruz. 2'nci sırada Rusya geliyor, 3'üncü sırada İtalya ve İspanya olmak üzere ülkelere sektörümüz açılım sağlamaktadır" dedi.
'AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ÜRETİCİSİYİZ'
Özellikle pandemiyle birlikte ayakkabı sektöründe Avrupalı talebinin arttığını söyleyen Berke İçten, "Uzakdoğu menşeli tedarik zincirinin kırılması, Uzakdoğu'dan Avrupa'ya sevkiyatlarda aksamalar gibi konular Türk ayakkabı sektörünü ön plana çıkardı. Yaklaşık 550 milyon çiftlik ayakkabı üretimiyle Türkiye ayakkabı sektörü dünyanın 6'ncı büyük üretim merkezidir. 280 milyon çiftlik ihracatımızla dünyanın 5'inci büyük ihracat merkeziyiz. Avrupa'nın en büyük üreticisiyiz" diye konuştu.
Eksposhoes Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir de sektörün ihtiyacı doğrultusunda özel bir fuar yaptıklarını aktardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2022-05-11 15:21:33

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