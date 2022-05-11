Enerji ve İklim Çalıştayı Alanya’da başladı

Enerji Kentleri Birliği’nin iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konusunda teknik personellerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlediği ‘Belediyeler için Enerji ve İklim Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı.

Enerji Kentleri Birliği’nin Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde yaptığı eğitime Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan başkanlığında 45 belediyeden 49 teknik personel katıldı. İklim değişikliği süreci için belediyelerde yenilenebilir enerjiye yönelik süreçler, belediyelerde enerji yönetim birimi ve çalışma esasları, sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı esasları ve ana başlıkları konuları belirlenerek 8 eğitimci ile “Belediyeler için Enerji ve İklim Eğitimleri” gerçekleştirildi.

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