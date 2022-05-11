Alanya 19 Mayıs coşkusunu fener alayıyla kutlayacak

Alanya Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için fener alayı yürüyüşü ve Öykü Gürman konseri düzenleyecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Alanya’da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere hediye ettiği anlamlı günde Alanya Belediyesi fener alayı ve Öykü Gürman konseri düzenleyecek. 19 Mayıs Perşembe günü etkinlikler Atatürk Anıtı önünde başlayacak ve ardından fener alayı ile Alanya iskelesinde kortej yapılacak. Aynı gün akşam ise belediye binası arkasındaki alanda Öykü Gürman Alanyalılarla buluşacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı dolu dolu yaşayacaklarını belirterek, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na güzel bir program hazırladık. Fener Alayı yürüyüşü ve Öykü Gürman Konseri ile gençlerimize unutulmaz bir gün yaşatacağız. Tüm Alanya halkını etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.

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