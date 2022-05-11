Alanya’da 163 çiftçiye makina ekipman desteği verilecek

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nın 20212002 Dönemi Etap Değerlendirme sonuçlarına göre Alanya’da 163 üreticiye yüzde 50 hibe desteği ile makina ekipman desteği verilecek.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nın 20212002 Dönemi Etap Değerlendirme sonuçları belli oldu. Alanya'da 163 çiftçinin başvurusunun uygun olduğunu belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, “Bu çiftçilerimiz yüzde 50 hibe ile arazi ekipman desteği verilecek. Makine Ekipman Desteklemesi Asil ve Yedek Listesi İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ve İlçe müdürlüğümüzde 29.4.2022 10.5.2022 tarihleri arasında ilan edildi. Hibe almayı hak kazanan çiftçilerimiz ilan tarihinden itibaren 25.05.2022 tarihine kadar hibe sözleşmesi imzalamak için İlçe Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. Çiftçilerimiz, başvuru esnasında sisteme yükledikleri evrakların imzalı birer nüshasını, SGK ve vergi borcu olmadığına dair güncel belge, güncel adli sicil kaydı belgelerini getirmeleri durumunda sözleşmeleri imzalanacaktır. Sözleşmelerin 24.05.2022 tarihi saat: 17.00 ye kadar yapılması gerekmektedir. Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklemesi Programı çerçevesinde makina ekipmanları almaya hak kazanan çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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